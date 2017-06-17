Вниманию организаторов турниров в 2018 году

Вниманию организаторов турниров в 2018 году

Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» начинает формирование Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России (далее – ЕКП Минспорта) и Календарного плана Российской шахматной федерации (далее – Календарный план РШФ) на 2018 год.

ЕКП Минспорта

В соответствии с Порядком включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (приказ Минспорттуризма России от «08» мая 2009 г. №289) Вам необходимо до 25 июля 2017 года на e-mail a.tkachev@ruchess.ru представить:

1. Предложения для включения в ЕКП Минспорта и заявку на проведение мероприятия (пример заявки);

2. Письменное согласование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, на территории которого предполагается проведение указанного соревнования (пример согласования).

Предложения для включения в ЕКП международных спортивных соревнований, проводимых на территории Российской Федерации, представляются с приложением следующих документов:

а) копии регламента (контракта) о проведении международного спортивного соревнования, утвержденного ФИДЕ и (или) ЕШС (с переводом на русский язык);

б) письменного согласия правительства (администрации) субъекта Российской Федерации, на территории которого предполагается проведение спортивного соревнования (в нем должны быть отражены наличие и степень готовности спортивных сооружений, наличие спортивного инвентаря и оборудования, соответствие места проведения соревнований требованиям безопасности, а также условия приема спортсменов, соответствующие международным требованиям);

в) решения (копии календарного плана) ФИДЕ и (или) ЕШС о проведении международного соревнования на заявляемой территории;

г) финансово-экономического обоснования с указанием планируемых источников финансирования спортивного соревнования, включая внебюджетные источники.

Календарный план Российской шахматной федерации

Вам необходимо до 01 сентября 2017 года на e-mail a.tkachev@ruchess.ru представить:

1. Предложения для включения в Календарный план РШФ (заявка на проведение мероприятия)



Обращаем Ваше внимание:

1. Основаниями для отказа на включение в ЕКП Минспорта и Календарный план РШФ на 2018 год являются:

· несоответствие комплектности или требованиям к представлению документов, перечисленных выше;

· нарушения требований Положений о соревнованиях при организации и проведении турниров ЕКП Минспорта и Календарного плана РШФ в 2017 году;

· нарушение установленных сроков подачи заявок.

2. Только аккредитованные федерации шахмат субъектов РФ могут получить право проведения календарных мероприятий Минспорта и РШФ в 2018 году. (Реестр аккредитованных региональных спортивных федераций на 17.06.2017 - в приложении.)

3. При получении нескольких заявок от федераций шахмат субъектов РФ право выбора проводящей организации остается за РШФ – в соответствии с предложенными условиями проведения.

http://ruchess.ru/news/inform/vnimaniyu_organizatorov_turnirov_v_2018_godu/