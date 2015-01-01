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В сочинской "Жемчужине" стартуют командные чемпионаты России

В сочинской "Жемчужине" стартуют командные чемпионаты России
  Всего пройдет 6 турниров

С 30 апреля по 11 мая в Сочи вГранд Отеле "Жемчужина" пройдут командные чемпионаты и первенства России по классическим шахматам среди мужчин, женщин, ветеранов, юношей 2003 г. р. и моложе (до 15 лет) и девушек 2003 г. р. и моложе (до 15 лет).
   Премьер-лиге выступят восемь команд: "Сибирь-Сириус" (Новосибирская обл.), "Малахит" (г. Екатеринбург), "Медный всадник" (г. Санкт-Петербург), ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва), "Жигули" (Самарская обл.), "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург), "Шахматная федерация ЦФО" и "Ладья" (Республика Татарстан). Среди участников - Анатолий Карпов, Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров, Петр Свидлер, Александр Грищук, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Алексей Широв, Сергей Рублевский, Никита Витюгов и другие известные гроссмейстеры. Турнир пройдет по круговой системе в 7 туров, игровые дни: 1-2, 4-5, 7-8 и 10 мая, выходные дни: 3, 6 и 9 мая.
  В чемпионате России среди женщин выступят девять команд: "Университет" (г. Белореченск), "Ладья" (Республика Татарстан), "Югра" (ХМАО-Югра), "Южный Урал" (Челябинская обл.), "Жигули" (Самарская обл.), "СДЮСШОР ШШ" (г. Санкт-Петербург), "Букавушки" (г. Тольятти), "Дончанка" (Ростовская обл.), ШСМ "Legacy Square Capital" (г. Москва). Среди участниц - Александра Костенюк, Анна Ушенина, Екатерина Ковалевская, Наталья Погонина, Ольга Гиря, Анастасия Боднарук, Алина Кашлинская и другие титулованные шахматистки.
  В турнире среди мужских команд "Высшая лига" выступят 16 команд (швейцарская система, 9 туров). В турнире среди команд юношей 2003 г.р. и моложе - 10 команд, в турнире среди команд девушек 2003 г.р. и моложе - 8 команд, в турнире среди команд ветеранов 1957 г.р. и старше - 5 команд.
  Общий выходной - 6 мая. В этот день состоится 3-й открытый чемпионат России по "шведским" шахматам с призовым фондом 200 тыс. руб.
Техническая информация.
  Турнирная страница.
http://ruchess.ru/news/all/v_sochinskoy_zhemchuzhine_startuyut_komandnye_chempionaty_rossii_2017/

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