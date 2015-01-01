Владимир Крамник на третьей строчке нового рейтинг-листа ФИДЕ

Владимир Крамник на третьей строчке нового рейтинг-листа ФИДЕ

Опубликованы цифры на май



Международная шахматная федерация опубликовала майские рейтинги.

Среди мужчин "прописку" в мировой десятке из нашей страны сохраняют экс-чемпион мира Владимир Крамник и вице-чемпион мира Сергей Карякин.

1.М.Карлсен (Норвегия) 2832, 2.У.Со (США) 2815, 3.В.Крамник (Россия) 2811, 4.Ф.Каруана (США) 2802, 5.М.Вашье-Лаграв (Франция) 2795, 6.Л.Аронян (Армения) 2789, 7-8.Х.Накамура (США), В.Ананд (Индия) - по 2786, 9.А.Гири (Нидерланды) 2785, 10.С.Карякин (Россия) 2783.

У женщин среди лучших из россиянок экс-чемпионка мира Александра Костенюк и самая молодая гроссмейстер в истории шахмат Екатерина Лагно.

1.Хоу Ифань 2652, Цзюй Вэньцзюнь (обе - Китай) 2594, 3.А.Музычук (Украина) 2570, 4.Х.Конеру (Индия) 2557, 5.М.Музычук (Украина) 2546, 6.Н.Дзагнидзе (Грузия) 2545, 7.А.Костенюк 2540, 8.Е.Лагно (обе - Россия) 2539, 9.В.Чмилите (Литва) 2538, 10.Д.Харика (Индия) 2531.

Наконец, вашему вниманию представляются списке лучших российских шахматистов и шахматисток.

Мужчины. 1.В.Крамник 2811, 2.С.Карякин 2783, 3.П.Свидлер 2755, 4.Я.Непомнящий 2751, 5.А.Грищук 2750, 6.Н.Витюгов 2731, 7.Э.Инаркиев 2727, 8.Д.Андрейкин 2723, 9.Д.Яковенко 2718, 10.М.Матлаков 2714.

Женщины. 1.А.Костенюк 2540, 2.Е.Лагно 2539, 3.В.Гунина 2507, 4.Н.Погонина 2479, 5.О.Гиря 2476, 6.А.Горячкина 2470, 7.А.Галлямова 2456, 8.А.Боднарук 2438, 9.А.Кашлинская 2427, 10.Д.Пустовойтова 2420.

Ввиду того, что за последний месяц не игралось крупных турниров по рапиду и блицу, изменений в этих рейтингах не произошло.

Сайт ФИДЕ

http://ruchess.ru/news/all/vladimir_kramnik_na_tretey_strochke_novogo_reyting_lista_fide/