27 апреля юбилей празднует Геннадий Тимощенко

27 апреля юбилей празднует Геннадий Тимощенко

Гроссмейстеру исполняется 70 лет



Геннадий Тимощенко родился 27 апреля 1947 года в Челябинске. Научился играть в девять лет, быстро выбился в число ведущих молодых игроков СССР. С Тимощенко занимался известный тренер Леонид Гратвол, который работал также с Евгением Свешниковым, Александром Панченко, Семеном Двойрисом, некоторое время опекал маленького Анатолия Карпова.

«В 1963 году состоялась первая сессия школы Ботвинника. Каждый из нас приготовил по две выигранных и проигранных партии с комментариями. Посмотрев мои партии, Михаил Моисеевич сказал: «Гена, вы сначала разбрасываете фигуры по всей доске, а потом что-то жертвуете. Попробуйте играть что-то более солидное, например, испанскую партию». А я любил в то время играть шотландский гамбит. Но последовал совету Михаила Моисеевича и стал играть солидней. Через два года с запасом выполнил норму мастера спорта. Хотя мне было тогда всего шестнадцать лет… Мое шахматное детство на том закончилось» (Г. Тимощенко).

Помощь молодому таланту оказывал еще один известный наставник – Виктор Голенищев, который ставил Геннадию дебютный репертуар. Однако уже в ту пору Тимощенко был очень креативным шахматистом: не случайно вскоре с подачи его и Евгения Свешникова на советскую и мировую арену ворвался знаменитый челябинский вариант. "Мне очень приятно осознавать, что я был одним из двух молодых шахматистов (вместе с Е. Свешниковым), которые подготовили этот взрыв. Не поверили старым книгам, опровергли старые оценки, нашли массу новых идей, стали успешно применять вариант в турнирах. Иными словами, возродили ход 5...е5, вдохнули в вариант новую жизнь" (Г. Тимощенко).

Уральский мастер окончил физический факультет политехнического института и в какой-то момент задумывался о научной карьере, несмотря на то, что незадолго до этого выиграл юношеский чемпионат России в старшей возрастной группе. По распределению попал в Новосибирск. Вскоре после переезда Геннадий в связке с Виталием Цешковским взяли два первых места на взрослом первенстве РСФСР (1972). Это знаменовало начало взлета. В 1973 году Тимощенко вышел в финал Кубка СССР, который проходил по нокаут-системе, но в решающем матче уступил Олегу Романишину. Призванный в Вооруженные Силы, Геннадий Тимощенко попал в спортобщество СКА Сибирского округа. Чемпион ВС СССР.

«В начале 1975 года мой сын, которому был месяц от роду, попал в больницу. Поначалу была легкая простуда, но потом его застудили еще. Это нормально для бесплатной медицины – открывали на ночь форточку и уходили. Ситуация стала критической, требовалось переливание крови, а в больнице крови не было. Я узнал о случившемся, будучи на каком-то турнире. Позвонил начальнику спортивного клуба Армии в Новосибирск, где проходил службу. Он немедленно построил всю спортивную роту, кроме тех, кто был на сборах и соревнованиях в других городах, и объяснил ситуацию. «Маленький сын чемпиона ВС СССР в критическом состоянии. Нужны добровольцы для сдачи крови». Вызвались тридцать человек! Представьте радость медперсонала, когда в больницу пришли строем тридцать здоровенных ребят для того, чтобы сдать кровь. Это помогло и моему сыну, и еще многим другим людям. Вот вам и ответ на вопрос о значении личных чемпионатов Вооруженных Сил» (Г. Тимощенко).

Тимощенко выезжает на международные турниры, где быстро становится международным мастером (1976), а вскоре, после победы на сильном Мемориале Рубинштейна, и гроссмейстером (1980). Также в те годы Геннадий Тимощенко пополнил команду Гарри Каспарова, который начал штурмовать шахматный Олимп.

«В 78-м году в Тбилиси на Высшей лиге чемпионата СССР я познакомился с еще совсем юным Гарри Каспаровым. Ему было всего пятнадцать лет, тогда мне удалось победить, хотя в итоге он меня все-таки опередил. Наша вторая встреча состоялась с Гарри в 81-м году на Высшей лиге во Фрунзе. На этот раз Гарри взял реванш. Партия получилась очень напряженной и очень важной для теории. Мы играли систему Ботвинника в славянской защите, я долгое время поддерживал напряжение, но на 22-м ходу допустил малозаметную ошибку, которую Гарри отлично использовал. Через пару лет, когда первые аналитические страсти улеглись, мою игру в партии против Каспарова усилил сам Таль. Согласитесь, когда твою игру на 22-м ходу усиливает Таль, да еще после предварительного анализа – это достаточно высокая оценка партии-первоисточника. А Гарри Кимович, тогда просто Гарик, стал во Фрунзе впервые чемпионом СССР, ему было всего восемнадцать лет. Но уже было ясно, что он будет одним из главных кандидатов на матч за первенство мира с Анатолием Карповым в ближайшие годы. Вероятно, Гарику понравилась моя бескомпромиссная игра и мои вполне солидные теоретические знания. Он пригласил меня в свою команду.

Впервые я принял участие в подготовке Гарри Кимовича в 82-м году в пригороде Баку Загульбе, где обычно проходили все дальнейшие сборы. В 83-м году я уже в качестве тренера участвовал в матчах против Корчного в Лондоне и Смыслова в Вильнюсе. В 84-м году в матче против Анатолия Карпова я был официальным секундантом Гарри. Из команды я ушел в 86-м году после матч-реванша с Анатолием Карповым. Мне казалось, что я свою работу выполнил неплохо, помог Гарри стать чемпионом мира, защитить свой титул. А мне захотелось новых впечатлений в жизни. Я чувствовал, что энергии много, и вообще я тот «кот, который гуляет сам по себе». (Г. Тимощенко).

После распада СССР с семьей (супруга Геннадия Тимощенко тоже шахматистка) эмигрировал в Словакию, купив четырехкомнатную квартиру в городе Нитра. В течение долгого периода тренировал словацкую сборную, ныне помогает многим европейским талантам.

Автор книг «Дебютный репертуар будущего мастера» и «Сицилианская защита. Челябинский вариант».

Российская шахматная федерация поздравляет известного гроссмейстера, тренера и теоретика Геннадия Тимощенко с юбилеем, желает ему здоровья и творческих успехов!

http://ruchess.ru/news/all/27_aprelya_yubiley_prazdnuet_gennadiy_timoshchenko/