В Лоо прошло заседание Детско-юношеской комиссии РШФ

В Лоо прошло заседание Детско-юношеской комиссии РШФ



Принят ряд важных решений

Очередное заседание ДЮК РШФ прошло в "АкваЛоо". Члены комиссии обсудили многие важные вопросы: о принадлежности юных спортсменов к регионам и ответственности за возможные махинации, о детском Кубке России и "Белой ладье", командном чемпионате России среди юношей и многом другом.

Протокол заседания позже будет опубликован на нашем сайте.

http://ruchess.ru/news/all/v_loo_proshlo_zasedanie_detsko_yunosheskoy_komissii_rshf/