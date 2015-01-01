В Лоо прошло заседание Детско-юношеской комиссии РШФ
Принят ряд важных решений
Очередное заседание ДЮК РШФ прошло в "АкваЛоо". Члены комиссии обсудили многие важные вопросы: о принадлежности юных спортсменов к регионам и ответственности за возможные махинации, о детском Кубке России и "Белой ладье", командном чемпионате России среди юношей и многом другом.
Протокол заседания позже будет опубликован на нашем сайте.
http://ruchess.ru/news/all/v_loo_proshlo_zasedanie_detsko_yunosheskoy_komissii_rshf/