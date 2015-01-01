Сергей Карякин одержал первую победу на Мемориале Вугара Гашимова

Сергей Карякин одержал первую победу на Мемориале Вугара Гашимова

Лидирует Шахрияр Мамедьяров



В пятом туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире Сергей Карякин обыграл Веселина Топалова, а Владимир Крамник проиграл Уэсли Со.

Вничью сыграли П. Эльянов - Р. Войташек, Т. Раджабов - М. Адамс, П. Харикришна - Ш. Мамедьяров.

Положение после 5-го тура:

1. Шахрияр Мамедьяров - 3,5, 2-3. Павел Эльянов, Майкл Адамс - по 3, 4-7. Веселин Топалов, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Уэсли Со - по 2,5, 8-9. Радослав Войташек, Теймур Раджабов - по 2, 10. Пентала Харикришна - 1,5.

В среду 26 апреля на турнире выходной день.

Пары 6-го тура:

В. Крамник - Ш. Мамедьяров, М. Адамс - П. Харикришна, Р. Войташек - Т. Раджабов, В. Топалов - П. Ульянов, У. Со - С. Карякин

Официальный сайт

http://ruchess.ru/news/all/sergey_karyakin_oderzhal_pervuyu_pobedu_na_memoriale_vugara_gashimova/