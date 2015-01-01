На тренерском семинаре в "АкваЛоо" с лекцией выступил международный мастер Александр Лысенко

На тренерском семинаре в "АкваЛоо" с лекцией выступил международный мастер Александр Лысенко

Наставник, который был знаком с Робертом Фишером



В Лоо продолжаются многочисленные мероприятия дополнительной программы. С очередной лекцией в рамках тренерских семинаров выступал мастер Александр Лысенко. Один из ведущих тренеров Свердловска, а затем Екатеринбурга воспитал многих ведущих шахматистов города. В перестроечное время Лысенко пригласили работать со сборной Японии - вместе с командой восточной страны наставник прошел ряд Олимпиад.

Интересно, что в Японии Александр Лысенко тренировал гражданскую жену Роберта Фишера, а однажды с командной японских шахматистов познакомился и пообщался с легендарным чемпионом мира.

Особый интерес слушателей лекции вызвал рассказ известного специалиста про выступления юного Михаила Улыбина - в юношеских турнирах будущий гроссмейстер на равных играл с Василием Иванчуком, Алексеем Шировым, Виши Анандом и многими обитателями элиты.

http://ruchess.ru/news/all/na_trenerskom_seminare_v_akvaloo_s_lektsiey_vystupil_mezhdunarodnyy_master_aleksandr_lysenko/