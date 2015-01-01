Всероссийский семинар организаторов шахматных школ прошел в "АкваЛоо"

Всероссийский семинар организаторов шахматных школ прошел в "АкваЛоо"

Своим опытом поделились признанные специалисты



Всероссийский семинар организаторов шахматных школ прошел в "АкваЛоо"

В Лоо прошел семинар организаторов шахматных школ. Перед собравшимися выступали и отвечали на вопросы директор турнира Александр Ткачев, главный тренер сборных команд России Сергей Яновский, легендарная Людмила Сергеевна Белавенец, организаторы и тренеры шахматных школ Владимир Краюшкин, Павел Другов, Денис Евсеев и Алексей Москвин. В программе семинара обсуждались вопросы: опыт шахматных школ в России, презентация отделения шахмат в школе-интернате №289 Санкт-Петербурга, нормативная база для педагога дополнительного образования в шахматах.

Пользуясь случаем, Российская шахматная федерация поздравляет Алексея Москвина прошедшим с днем рождения!

http://ruchess.ru/news/all/vserossiyskiy_seminar_organizatorov_shakhmatnykh_shkol_proshel_v_akvaloo/