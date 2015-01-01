Владимир Крамник приблизился к лидеру на Мемориале Вугара Гашимова

Владимир Крамник приблизился к лидеру на Мемориале Вугара Гашимова

В Шамкире сыграно четыре тура



В четвертом туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире Владимир Крамник выиграл у Пенталы Харикришны.

Вничью сыграли Ш. Мамедьяров – Т. Раджабов, М. Адамс – П. Эльянов, Р. Войташек – С. Карякин, В. Топалов – У. Со.

Положение после 4-го тура:

1. Шахрияр Мамедьяров - 3, 2-5. Павел Эльянов, Веселин Топалов, Майкл Адамс, Владимир Крамник - по 2,5, 5; 6-9. Сергей Карякин, Радослав Войташек, Уэсли Со, Теймур Раджабов - по 1,5, 10. Пентала Харикришна - 1.

Пары 5-го тура:

У. Со - В. Крамник, С. Карякин - В. Топалов, П. Эльянов - Р. Войташек, Т. Раджабов - М. Адамс, П. Харикришна - Ш. Мамедьяров

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http://ruchess.ru/news/all/vladimir_kramnik_priblizilsya_k_lideru_na_memoriale_vugara_gashimova/