Владимир Крамник приблизился к лидеру на Мемориале Вугара Гашимова
В Шамкире сыграно четыре тура
В четвертом туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире Владимир Крамник выиграл у Пенталы Харикришны.
Вничью сыграли Ш. Мамедьяров – Т. Раджабов, М. Адамс – П. Эльянов, Р. Войташек – С. Карякин, В. Топалов – У. Со.
Положение после 4-го тура:
1. Шахрияр Мамедьяров - 3, 2-5. Павел Эльянов, Веселин Топалов, Майкл Адамс, Владимир Крамник - по 2,5, 5; 6-9. Сергей Карякин, Радослав Войташек, Уэсли Со, Теймур Раджабов - по 1,5, 10. Пентала Харикришна - 1.
Пары 5-го тура:
У. Со - В. Крамник, С. Карякин - В. Топалов, П. Эльянов - Р. Войташек, Т. Раджабов - М. Адамс, П. Харикришна - Ш. Мамедьяров
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