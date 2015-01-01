Ян Непомнящий и Хикару Накамура лидируют в Цюрихе

Ян Непомнящий и Хикару Накамура лидируют в Цюрихе

На турнире памяти Виктора Корчного завершен первый круг



В воскресенье 16 апреля на супертурнире Kortchnoi Zurich Chess Challenge были сыграны партии 6 и 7 туров "новой классики" (с контролем 45 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход; два очка за победу и одно - за ничью). Вот их результаты:

В шестом туре Я. Непомнящий выиграл у Я. Пеллетье, В. Ананд - у П. Свидлера, Х.Накамура - у Б. Гельфанда, вничью сыграли В. Крамник - Г. Опарин.

В заключительном, седьмом туре "новой классики" Б. Гельфанд выиграл у Я. Пеллетье, Я. Непомнящий победил Г. Опарина, вничью сыграли Х. Накамура - В. Ананд, П. Свидлер - В. Крамник.

Положение участников (победа - 2 очка, ничья - 1):

1-2. Х. Накамура, Я. Непомнящий - по 10 из 14, 3. В. Ананд - 9, 4-5. В. Крамник, П. Свидлер - по 8, 6. Б. Гельфанд - 5, 7-8. Г. Опарин, Я. Пеллетье - по 3.

В понедельник 17 апреля состоится второй круг с контролем времени 10 минут на партию плюс 5 секунд; за победу начисляется одно очко, за ничью - пол-очка. Второй круг начнется в 12.00 МСК.

На турнире Kortchnoi Open сыграно шесть туров. Лидируют Э. Сафарли, Г. Гусейнов (оба - Азербайджан) и А. Рахманов (Россия), набравшие по 5 очков.

Жеребьевка заключительного, седьмого тура.

Турнирная страница.

Официальный сайт.

http://ruchess.ru/news/all/yan_nepomnyashchiy_i_khikaru_nakamura_lidiruyut_v_tsyurikhe/