Хикару Накамура выиграл Kortchnoi Zurich Chess Challenge

Хикару Накамура выиграл Kortchnoi Zurich Chess Challenge



Второе место занял Ян Непомнящий, третье - Виши Ананд

В понедельник 17 апреля в Цюрихе прошел второй круг супертурнира, посвященного памяти Виктора Львовича Корчного. Гроссмейстеры играли с контролем 10 минут на партию плюс 5 минут на ход; за победу соперники получали 1 очко, за ничью - 0,5 очка.

Результаты второго круга:

1. Х. Накамура - 5 очков из 7, 2. В. Ананд - 4,5, 3-5. Б. Гельфанд, Я. Непомнящий, П. Свидлер - по 4, 6. В. Крамник - 3, 7. Г. Опарин - 2,5, 8. Я. Пеллетье - 1.

Итоговое положение:

1. Х. Накамура - 15 очков из 21, 2. Я. Непомнящий - 14, 3. В. Ананд - 13,5, 4. П. Свидлер - 12, 5. В. Крамник - 11, 6. Б. Гельфанд - 9, 7. Г. Опарин - 5,5, 8. Я. Пеллетье - 4.

Таким образом, американский гроссмейстер Хикару Накамура выиграл традиционный супертурнир в Цюрихе третий раз подряд.

Kortchnoi Open выиграл Эльтадж Сафарли (Азербайджан), набравший 5,5 очков из 7. Столько же очков набрали А. Мотылев, А. Рахманов (оба - Россия), Ф. Беркеш (Венгрия) и Г. Гусейнов (Азербайджан).

http://ruchess.ru/news/all/khikaru_nakamura_vyigral_kortchnoi_zurich_chess_challenge_2017/