В.Крамник, Х.Накамура, Я.Непомнящий и П.Свидлер лидируют в Цюрихе

В.Крамник, Х.Накамура, Я.Непомнящий и П.Свидлер лидируют в Цюрихе

На турнире памяти Виктора Корчного позади три тура



Хикару Накамура в 3 туре проиграл Петру Свидлеру

В пятницу 14 апреля на супертурнире Kortchnoi Zurich Chess Challenge были сыграны партии 2 и 3 туров "новой классики" (с контролем 45 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход; два очка за победу и одно - за ничью). Вот их результаты:

Во втором туре В. Ананд выиграл у Я. Пеллетье, а Х. Накамура одолел Г. Опарина; вничью сыграли В. Крамник - Я. Непомнящий и П. Свидлер - Б. Гельфанд.

В третьем туре Я. Непомнящий победил В. Ананда, П.Свидлер взял верх над Х. Накамурой, вничью завершились партии Б. Гельфанд - В. Крамник и Я. Пеллетье - Г. Опарин.

Положение участников: 1-4. В. Крамник, Х. Накамура, Я. Непомнящий, П. Свидлер - по 4 очка, 5. Б. Гельфанд - 3, 6-7. В. Ананд, Г. Опарин - по 2, 8. Я. Пеллетье - 1.

В субботу 15 апреля будут сыграны партии 4 и 5 туров.

В турнире Kortchnoi Open по 3 очка из 3-х набрали пять участников: П. Трегубов (Россия), Ф. Беркеш (Венгрия), И. Иванишевич и М. Павлович (оба - Сербия) и К. Бауэр (Франция).

http://ruchess.ru/news/all/v_kramnik_kh_nakamura_ya_nepomnyashchiy_i_p_svidler_lidiruyut_v_tsyurikhe/