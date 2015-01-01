В Краснодарском крае прошел турнир в честь 90-летия Евгения Вертегела

В Краснодарском крае прошел турнир в честь 90-летия Евгения Вертегела

Победил Олег Ваструхин



В селе Выселки Краснодарского края прошёл турнир в честь 90-летия со дня рождения Евгения Ивановича Вертегела. В соревновании приняли участие 134 шахматиста.

1 место - Ваструхин Олег (Адыгея),

2 место - Дашко Андрей (Краснодарский край),

3 место - Оганьян Миран (Краснодарский край).

Лучшие среди школьников: 1. Чаркрубян Тигран, 2. Пшмахов Осман (оба - Краснодарский край).

Лучшие среди ветеранов: 1. Тюнин Владислав, 2. Жуков Виктор, 3. Бондарев Борис (все - Краснодарский край).

Лучшие среди женщин: 1. Порожняк Майя, 2. Гармаш Лариса (обе - Краснодарский край).

Информацию предоставил Николай Ширшиков

http://ruchess.ru/news/all/v_krasnodarskom_krae_proshel_turnir_v_chest_90_letiya_evgeniya_vertegela/