Состоялось первенство Краснодарского края среди старших юношей и девушек

Состоялось первенство Краснодарского края среди старших юношей и девушек

Победила команда из Сочи



С 5 по 10 апреля в поселке Бжид Туапсинского района проводилось командное первенство Краснодарского края среди юношей и девушек 2000-2004 г.р. Турнир являлся частью 8-й летней Спартакиады Кубани 2017 года.

Всего в турнире приняло участие 9 команд из девяти муниципальных образований Краснодарского края.

Первое место заняла команда муниципального образования город Сочи, набравшая 11 командных очков. В составе команды выступали: Бадалян Даниэль, Есипенко Александр, Демченко Алиса, Соловьева Мария и тренер сборной Брызгалин Кирилл.

Второе место у муниципального образования Белореченский район: команда набрала столько же командных очков, что и победитель, но отстала по дополнительным показателям.

Команда была представлена следующими участниками: Садыков Егор, Литвинов Антон, Сердитых Олеся, Гельман Инна, тренер команды Абкадыров Рафаил.

Третье место у команды муниципального образования город-курорт Анапа, чьи участники набрали 9 командных очков.

В составе команды выступили следующие спортсмены: Васильев Георгий, Ракитин Ярослав, Вахрушева Валерия, Старостина Александра.

Техническая информация

Информацию предоставил Кирилл Брызгалин

http://ruchess.ru/news/all/sostoyalos_pervenstvo_krasnodarskogo_kraya_sredi_starshykh_yunoshey_i_devushek/