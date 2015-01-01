В Цюрихе стартует супертурнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge

В Цюрихе стартует супертурнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge

Параллельно пройдет крупный опен-турнир

Традиционный супертурнир пройдет 12-17 апреля в Цюрихе. В этом году он будет посвящен памяти выдающегося шахматного бойца Виктора Львовича Корчного (23.03.1931-06.06.2016).



В соревновании примут участие Владимир Крамник (2811, Россия), Хикару Накамура (2793, США), Вишванатан Ананд (2786, Индия), Ян Непомнящий (2751, Россия), Петр Свидлер (2747, Россия), Борис Гельфанд (2724, Израиль), Григорий Опарин (2604, Россия) и Янник Пеллетье (2541, Швейцария).

Супертурнир пройдет по круговой системе в два круга. Первый круг – новая классика (45 минут на партию плюс 30 секунд на ход), второй круг – рапид (10 минут на партию плюс 5 секунд на ход). За победу в новой классике начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко; в рапиде – 1 очко и 0,5 очка соответственно.

Параллельно с Kortchnoi Zurich Chess Challenge пройдет Kortchnoi Open (швейцарская система в 7 туров, контроль времени 90 минут на партию плюс 30 секунд на ход). Среди участников - такие известные гроссмейстеры, как Алексей Широв (Латвия), Эльтадж Сафарли (Азербайджан), Люк ван Вели (Голландия), Александр Мотылев (Россия) и другие.

Стартовый лист.

Местом проведения обоих турниров станет Kongresshause Zurich, где в 1953 году проходил знаменитый Турнир претендентов.

Открытие супертурнира Kortchnoi Zurich Chess Challenge состоится 12 апреля в отеле «Савой». В концертной программе примут участие всемирно известные музыканты Борис Андрианов (виолончель), Дмитрий Илларионов (классическая гитара), Илья Грингольц (скрипка) и Леонард Шрайбер (скрипка). Также в этот день состоится блицтурнир жеребьевки.

Своими воспоминаниями о Корчном со зрителями поделятся его исторический соперник Анатолий Карпов, конкурент за звание лучшего игрока Запада Ян Тимман и многолетний секундант Генна Сосонко.

Организаторы: Цюрихский шахматный клуб, предприниматель Олег Скворцов (International Gemological Laboratories, Москва), «Aviora Holding AG Baar», «Savoy Chess Corner Zurich» и другие шахматные энтузиасты и меценаты

Расписание:

12 апреля, 16.00 - выставочная партия между О. Скворцовым и В. Анандом, 18.00 - пресс-конференция участников гроссмейстерского турнира, 19.00 - церемония открытия с концертом и блицтурниром жеребьевки.

13 апреля, 18:00 - первый тур.

14 апреля, 13:30 - второй тур, 18:00 - третий тур.

15 апреля, 13:30 - четвертый тур, 18:00 - пятый тур.

16 апреля, 13:30 – шестой тур. 18:00 – седьмой тур.

17 апреля, 12:00 – рапид, 18:00 - церемония закрытия (везде указано московское время).

Все партии будут транслироваться и комментироваться в режиме онлайн. Для зрителей вход в турнирный зал свободный.

Турнирная страница.

Официальный сайт

http://ruchess.ru/news/all/v_tsyurikhe_startuet_superturnir_kortchnoi_zurich_chess_challenge/