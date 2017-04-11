Крамник возвращается в большую игру

Крамник возвращается в большую игру

В швейцарском Цюрихе состоится шахматный супертурнир с участием Владимира Крамника

Дмитрий Кузьмин 11.04.2017, 17:27



14-й чемпиона мира по шахматам Владимир Крамник

В швейцарском Цюрихе 12 апреля стартует шахматный супертурнир имени Виктора Корчного — выдающегося шахматиста, претендента на звание чемпиона мира и непримиримого соперника Анатолия Карпова. В турнире примут участие два чемпиона мира прошлых лет, Владимир Крамник и Вишванатан Ананд, бронзовый призер чемпионата США – 2017 Хикару Накамура и семикратный чемпион России Петр Свидлер.

Турнир в Цюрихе примечателен тем, что впервые за долгое время любители шахмат смогут увидеть в действии 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, который в последнее время редко радует поклонников своего таланта присутствием на крупных соревнованиях. В конце июля прошлого года россиянин снялся с престижного турнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе из-за проблем со здоровьем. Это состязание особенно важно, потому что входит в Мировой шахматный тур — крупный коммерческий чемпионат, который включает в себя несколько этапов.

Крамник отказался от участия в прошлом претендентском цикле и сосредоточился на крупных пригласительных турнирах и уже в декабре принял участие в последнем этапе «Тура» в Лондоне, который завершил на третьем месте.

В свое отсутствие Крамник не терял времени даром и занимался популяризацией шахмат. Под общим руководством гроссмейстера в мае прошлого года в Сочи начал работу образовательный центр «Сириус», в котором есть сильная программа развития детских и молодежных шахмат.

Пока известно, что в этом году Крамник помимо Цюриха появится на турнире в азербайджанском Шамкире, где также сыграют третий номер мирового рейтинга и новый чемпион США Уэсли Со и россиянин Сергей Карякин.

Несмотря на редкие выступления, Крамник до сих пор удерживает четвертую строчку в мировом рейтинге ФИДЕ, уступая только чемпиону мира Магнусу Карлсену и двум американцам — Со и Фабиано Каруане. Интересно, в какой форме предстанет один из сильнейших шахматистов и последний российский чемпион мира после продолжительного отсутствия.

В Цюрих также приедут такие сильные гроссмейстеры, как бронзовый призер чемпионата США Хикару Накамура, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, экс-претендент на шахматную корону израильтянин Борис Гельфанд, три россиянина — Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Григорий Опарин, а также местный гроссмейстер Янник Пеллетье.

Особый интерес представляет 19-летний Опарин, который квалифицировался через новогодний командный матч-турнир «Щелкунчик», проходивший в Москве. Молодой гроссмейстер показал очень высокий личный результат, и это дало ему право выступить в Цюрихе.

Опарин уже стал чемпионом России в возрасте до 21 года, причем завоевал титул в 2014 году в возрасте 16 лет, а годом ранее выиграл серебро Всемирной юношеской шахматной олимпиады до 16 лет в составе сборной России.

На «Щелкунчике» Опарин опередил своего ровесника Владислава Артемьева, который, по мнению многих специалистов, подает большие надежды и уже принимает участие в солидных соревнованиях.

Непомнящий переживает сейчас некоторый спад формы. Он неудачно выступил на декабрьском чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам, а также на январском супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее, где занял всего лишь 12-е место из 14 участников. Всем известен потенциал 26-летнего чемпиона России и Европы 2010 года, однако последние результаты оставляют желать лучшего.

Четвертый российский участник турнира в Цюрихе, 40-летний Петр Свидлер, уже считается ветераном шахмат, но до сих пор в состоянии демонстрировать высокие показатели.

Семикратный чемпион России, обладатель Кубка мира 2011 года и неоднократный командный чемпион мира и Европы в феврале прошлого года принял участие в турнире претендентов и занял седьмое место. Свидлер не отказывается от борьбы и в нынешнем претендентском цикле, так что любители шахмат смогут еще неоднократно увидеть его в различных турнирах. Помимо своего основного занятия российский гроссмейстер также много комментирует шахматы, но преимущественно на англоязычных ресурсах, и пользуется большой популярностью среди зрителей.

Отдельного упоминания заслуживает 15-й чемпион мира Ананд.

«Мадрасский тигр» еще недавно находился на вершине шахматного олимпа, однако стремительный взлет Карлсена полностью изменил расстановку сил.

В 2013 году норвежец отобрал титул у Ананда, а год спустя успешно защитил его против того же индийца. На последнем турнире претендентов Ананд выступил сильно и поделил второе место с Каруаной, пропустив вперед только Карякина. Он все еще способен дать бой талантливой молодежи и занимает высокое седьмое место в рейтинге ФИДЕ, к слову, опережая Карякина, располагающегося строчкой ниже.

Хозяин турнира Янник Пеллетье не может похвастать выдающимися достижениями и в свои 40 лет не добился больших турнирных успехов, но имеет ряд локальных достижений. Швейцарец входит в так называемый клуб Михаила Чигорина — список шахматистов, не становившихся чемпионами мира, однако побеждавших их в очном противостоянии.

В 2015 году Пеллетье сенсационно обыграл Карлсена на престижном турнире в исландском Рейкьявике.

Он также стал первым в истории швейцарским гроссмейстером, родившимся в этой стране.

Самым знаменитым швейцарцем остается Корчной, чьим именем и назван предстоящий турнир.

В 1976 году Корчной бежал из СССР во время турнира в Амстердаме и получил нидерландский вид на жительство, затем переехал в США, но окончательно поселился в Швейцарии, получив гражданство. А в 1978 году один из главных соперников Карпова был лишен советского гражданства. Уже известно, что 12-й чемпион мира будет в Цюрихе и на церемонии открытия поделится своими воспоминаниями о великом шахматисте.

Турнир организован Цюрихским шахматным клубом и российским предпринимателем Олегом Скворцовым. Соревнования пройдут с 13 по 17 апреля в два круга при восьми участниках. В первом шахматисты сыграют партии с контролем времени 45 минут на партию с добавлением 30 секунд к каждому ходу. А в последний день будет разыгран второй круг по «рапиду» с контролем времени десять минут с добавлением пяти секунд на ход.

https://www.gazeta.ru/sport/2017/04/11/a_10621361.shtml#page3





