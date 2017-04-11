Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

Крамник возвращается в большую игру

Крамник возвращается в большую игру
  В швейцарском Цюрихе состоится шахматный супертурнир с участием Владимира Крамника

Дмитрий Кузьмин 11.04.2017, 17:27 
 

14-й чемпиона мира по шахматам Владимир Крамник
 В швейцарском Цюрихе 12 апреля стартует шахматный супертурнир имени Виктора Корчного — выдающегося шахматиста, претендента на звание чемпиона мира и непримиримого соперника Анатолия Карпова. В турнире примут участие два чемпиона мира прошлых лет, Владимир Крамник и Вишванатан Ананд, бронзовый призер чемпионата США – 2017 Хикару Накамура и семикратный чемпион России Петр Свидлер.

Турнир в Цюрихе примечателен тем, что впервые за долгое время любители шахмат смогут увидеть в действии 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, который в последнее время редко радует поклонников своего таланта присутствием на крупных соревнованиях. В конце июля прошлого года россиянин снялся с престижного турнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе из-за проблем со здоровьем. Это состязание особенно важно, потому что входит в Мировой шахматный тур — крупный коммерческий чемпионат, который включает в себя несколько этапов.
  Крамник отказался от участия в прошлом претендентском цикле и сосредоточился на крупных пригласительных турнирах и уже в декабре принял участие в последнем этапе «Тура» в Лондоне, который завершил на третьем месте.
  В свое отсутствие Крамник не терял времени даром и занимался популяризацией шахмат. Под общим руководством гроссмейстера в мае прошлого года в Сочи начал работу образовательный центр «Сириус», в котором есть сильная программа развития детских и молодежных шахмат.
  Пока известно, что в этом году Крамник помимо Цюриха появится на турнире в азербайджанском Шамкире, где также сыграют третий номер мирового рейтинга и новый чемпион США Уэсли Со и россиянин Сергей Карякин.
  Несмотря на редкие выступления, Крамник до сих пор удерживает четвертую строчку в мировом рейтинге ФИДЕ, уступая только чемпиону мира Магнусу Карлсену и двум американцам — Со и Фабиано Каруане. Интересно, в какой форме предстанет один из сильнейших шахматистов и последний российский чемпион мира после продолжительного отсутствия.
  В Цюрих также приедут такие сильные гроссмейстеры, как бронзовый призер чемпионата США Хикару Накамура, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, экс-претендент на шахматную корону израильтянин Борис Гельфанд, три россиянина — Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Григорий Опарин, а также местный гроссмейстер Янник Пеллетье.
  Особый интерес представляет 19-летний Опарин, который квалифицировался через новогодний командный матч-турнир «Щелкунчик», проходивший в Москве. Молодой гроссмейстер показал очень высокий личный результат, и это дало ему право выступить в Цюрихе.
  Опарин уже стал чемпионом России в возрасте до 21 года, причем завоевал титул в 2014 году в возрасте 16 лет, а годом ранее выиграл серебро Всемирной юношеской шахматной олимпиады до 16 лет в составе сборной России.
  На «Щелкунчике» Опарин опередил своего ровесника Владислава Артемьева, который, по мнению многих специалистов, подает большие надежды и уже принимает участие в солидных соревнованиях.
   Непомнящий переживает сейчас некоторый спад формы. Он неудачно выступил на декабрьском чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам, а также на январском супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее, где занял всего лишь 12-е место из 14 участников. Всем известен потенциал 26-летнего чемпиона России и Европы 2010 года, однако последние результаты оставляют желать лучшего.
  Четвертый российский участник турнира в Цюрихе, 40-летний Петр Свидлер, уже считается ветераном шахмат, но до сих пор в состоянии демонстрировать высокие показатели.
  Семикратный чемпион России, обладатель Кубка мира 2011 года и неоднократный командный чемпион мира и Европы в феврале прошлого года принял участие в турнире претендентов и занял седьмое место. Свидлер не отказывается от борьбы и в нынешнем претендентском цикле, так что любители шахмат смогут еще неоднократно увидеть его в различных турнирах. Помимо своего основного занятия российский гроссмейстер также много комментирует шахматы, но преимущественно на англоязычных ресурсах, и пользуется большой популярностью среди зрителей.
  Отдельного упоминания заслуживает 15-й чемпион мира Ананд.
  «Мадрасский тигр» еще недавно находился на вершине шахматного олимпа, однако стремительный взлет Карлсена полностью изменил расстановку сил.
  В 2013 году норвежец отобрал титул у Ананда, а год спустя успешно защитил его против того же индийца. На последнем турнире претендентов Ананд выступил сильно и поделил второе место с Каруаной, пропустив вперед только Карякина. Он все еще способен дать бой талантливой молодежи и занимает высокое седьмое место в рейтинге ФИДЕ, к слову, опережая Карякина, располагающегося строчкой ниже.
  Хозяин турнира Янник Пеллетье не может похвастать выдающимися достижениями и в свои 40 лет не добился больших турнирных успехов, но имеет ряд локальных достижений. Швейцарец входит в так называемый клуб Михаила Чигорина — список шахматистов, не становившихся чемпионами мира, однако побеждавших их в очном противостоянии.
   В 2015 году Пеллетье сенсационно обыграл Карлсена на престижном турнире в исландском Рейкьявике.
   Он также стал первым в истории швейцарским гроссмейстером, родившимся в этой стране.
   Самым знаменитым швейцарцем остается Корчной, чьим именем и назван предстоящий турнир.
   В 1976 году Корчной бежал из СССР во время турнира в Амстердаме и получил нидерландский вид на жительство, затем переехал в США, но окончательно поселился в Швейцарии, получив гражданство. А в   1978 году один из главных соперников Карпова был лишен советского гражданства. Уже известно, что 12-й чемпион мира будет в Цюрихе и на церемонии открытия поделится своими воспоминаниями о великом шахматисте.
  Турнир организован Цюрихским шахматным клубом и российским предпринимателем Олегом Скворцовым. Соревнования пройдут с 13 по 17 апреля в два круга при восьми участниках. В первом шахматисты сыграют партии с контролем времени 45 минут на партию с добавлением 30 секунд к каждому ходу. А в последний день будет разыгран второй круг по «рапиду» с контролем времени десять минут с добавлением пяти секунд на ход.
https://www.gazeta.ru/sport/2017/04/11/a_10621361.shtml#page3
 

 

 


 

 

Нравится
Social buttons

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета РШФ

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Андрей Владимирович Селиванов

Вице-президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Сергей Асланович Бешуков

Президент Краснодарской краевой федерации шахмат "КУБАНЬ"

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Гордиенко Геннадий Александрович

Председатель Шахматной федерации Кущевского района

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master