Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

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В серии «Библиотека РШФ» вышли три новые книги

В серии «Библиотека РШФ» вышли три новые книги
Их авторы - М.Шерешевский, В.Бологан и Б.Долматовский

В серии "Библиотека Российской шахматной федерации" вышли три новые книги.
Михаил Шерешевский «Моя методика. От разрядника – к гроссмейстеру».
Предисловие президента РШФ Андрея Филатова

  «Библиотека РШФ», Москва, 2017, твердый переплет, 368 стр.
Заслуженный тренер Белоруссии, автор классических трудов «Стратегия эндшпиля» и «Контуры эндшпиля» раскрывает свою методику работы с юными шахматистами, помогающую за несколько лет довести перворазрядника – кандидата в мастера до уровня международного мастера – гроссмейстера. В первой части книги речь идет о построении дебютного репертуара и изучении классики, во второй объясняются главные принципы сложных игровых окончаний. В третьей, заключительной части изложен взгляд автора на огромные перемены, происходящие в наши дни в работе детского тренера.
Книга адресована, в первую очередь, юным шахматистам, их тренерам и родителям, но будет полезна всем любителям шахмат независимо от возраста и квалификации.
  «Великолепные книги Михаила Шерешевского «Контуры эндшпиля» и «Стратегия эндшпиля» и с точки зрения XXI века считаются классическими, недаром чемпион мира Магнус Карлсен высоко оценил труды Шерешевского практически через 30 лет после их издания.
В своей новой работе автор обобщает многолетний тренерский опыт, раскрывает секреты своей методики. Уверен, что эта книга принесет пользу и вдумчивым тренерам, и юным шахматистам, нацеленным на самые высокие результаты».
  Андрей Филатов,
президент Российской шахматной федерации

В. Бологан «Староиндийская защита. Репертуар за черных»
   «Библиотека РШФ», Москва, 2017, твердый переплет, 448 стр.
2-е издание, переработанное и дополненное, популярной монографии, которая посвящена одному из самых боевых современных дебютов – староиндийской защите. Автор скрупулезно выстраивает всю оборонительную линию черных (в том числе на территории «смежных» дебютов, таких как английское начало или лондонская система), объясняет типовые планы и тактические приемы, предлагает ряд новинок в актуальных схемах. Тщательно отобранные позиции для решения помогут читателю закрепить полученные знания.
  Книга адресована шахматистам любого уровня, поскольку законы староиндийской одинаковы как для любителей, так и для супергроссмейстеров.

  Фотоальбом "Шахматы в объективе Бориса Долматовского"
Подарочное издание. Увеличенный формат 210х250, мелованная бумага, 208 стр.
В альбом вошли лучшие работы признанного мастера за 50 лет творческой деятельности.
Репортаж с презентации альбома Бориса Долматовского
 Фото Бориса Долматовского. Для тех, кто занимается шахматами, это авторство (в журнале «64», в шахматных книгах, на страницах газет, в частности, в «Красной звезде») последние десятки лет стало привычным.
  Я с уважением отношусь к творчеству большого фотомастера. Впервые обратил внимание на фото Бориса Георгиевича, опубликованное в «64»: мои родители встречали меня в аэропорту по прилету из Багио после трудного матча с Виктором Корчным в 1978 году. С того момента вошло в привычку: если проходит крупное событие в шахматах – смотри фото Бориса Долматовского.
  Как-то меня пригласили выступить в Греции, и я предложил фотомастеру составить мне компанию. После того как Борис Георгиевич передал мне пачку фотографий об этой поездке, моя супруга Наталья (она старается собирать все мои фотографии) дала такую оценку:
  – Теперь я вижу, что значит профессиональная фотография!
Из крупных работ Бориса Георгиевича в последние годы с удовлетворением отмечаю, что он сопровождал все турниры «Аэрофлот-опен», проведенные Ассоциацией шахматных федераций.
  Коротко: подпись «фото Бориса Долматовского» – это высший знак качества в фотожурналистике.
12-й чемпион мира
 Анатолий Карпов
   Фотографы сопровождают меня на протяжении всей жизни – в печати опубликована лишь малая толика тысяч сделанных снимков. Нередко выбор зависел от того, каким хотели представить меня фоторепортеры или их работодатели: белым или черным.
К Борису Долматовскому сказанное не относится: на его снимках я такой, какой есть. Это, наверное, самое трудное – показать человека естественным.
Впервые он меня сфотографировал, когда мне было 10 лет. Снимок назывался «Серьезная партия». Я играю в сеансе с часами против гроссмейстера Юрия Авербаха, а сзади толпятся взрослые дяди с серьезными лицами, внимательно следящие за игрой ребенка. На этом противопоставлении и строился замысел фотомастера.
  Потом было множество других снимков, особенно во время матчевого единоборства Каспаров – Карпов. Часть из них вошла в мои книги. А несколько прекрасных семейных фотопортретов, выполненных Долматовским, украсили стены моего дома.
Шахматные авторы, обращаясь за иллюстрациями к Борису Георгиевичу, знают, что он всегда постарается найти у себя нужную фотографию, причем хорошего качества и с интересным сюжетом.
13-й чемпион мира
 Гарри Каспаров 
  Подпись под фотографиями «Борис Долматовский» я помню, наверное, с тех пор, как стал заниматься шахматами.
Прошло много лет. Я стал чемпионом мира, потом экс-чемпионом. А знакомая фамилия «Долматовский» по-прежнему сопровождает самые интересные шахматные снимки.
  Побывав на Мемориале Александра Алехина в Париже, Борис Георгиевич сумел сфотографировать и мою семью – детей и жену. Отмечу, что снимки получились очень удачными. Впрочем, чему удивляться? Ведь это снимал мастер!
14-й чемпион мира
Владимир Крамник
http://ruchess.ru/news/all/v_serii_biblioteka_rshf_vyshli_tri_novye_knigi/

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