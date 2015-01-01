Владимир Крамник: Илюмжинов много сделал для шахмат

Владимир Крамник: Илюмжинов много сделал для шахмат

Интервью 14-го чемпиона мира в "Спорт-экспрессе"

В Цюрихе 12 апреля стартует турнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge. В этом году одно из самых значимых шахматных событий года будет носить имя Виктора Корчного. Помимо традиционного сражения супергроссмейстеров пройдет и открытый турнир, который соберет почти 200 человек. Среди участников - 14-й чемпион мира Владимир Крамник, но беседа с Кириллом Зангалисом для "СЭ" началась не с этого.

– Сейчас никто до конца не понимает, что же происходит в ФИДЕ. Какой ваш взгляд на эту ситуацию?

– Конечно, мне вся эта ситуация небезразлична. Сразу хочу подчеркнуть, что я не знаю, кто за этим стоит и в чем цель "путчистов", но вот что обо всем этом думаю. Во-первых, на данный момент я не вижу никаких оснований для того, чтобы менять президента ФИДЕ, шахматы прогрессируют и развиваются. Никаких проблем и накладок нет, ФИДЕ организует все свои календарные соревнования четко и в срок. Во-вторых, у тех, кто хочет сменить власть, нет и законных оснований.

Следующие выборы через год с небольшим. Все эти разговоры о том, что тяжело дается поиск спонсоров, носят какой-то неопределенный мыльный характер и не подтверждаются фактами. То есть объективных причин для смены президента нет.

– Если не вникать в ситуацию, то со стороны кажется, что это банальный переворот…

– Это выглядит как спланированная операция. Это какое-то неуважение к уставу своей организации. Неуважение, прежде всего, к самому Илюмжинову, который много сделал для шахмат и для тех же людей, которые его сейчас хотят убрать. И это плохо для имиджа федерации. Ведь это не добавляет авторитета ФИДЕ. Но я надеюсь, что путч не пройдет. За заговорщиками нет ничего: ни закона, ни денег, ни авторитета. Так что моя четкая позиция, что нужно дождаться выборов 2018 года и все сделать по уставу. Тот, кто хочет стать президентом ФИДЕ, может представить свою программу и избираться честным путем.

– А если все-таки 10 апреля совет соберется в Афинах без Кирсана Николаевича и проголосует за его отставку?

– Это будет выглядеть как минимум глупо. И нужно будет обратиться в суд, который легко признает правоту Илюмжинова. Уверен, что такой переворот шахматный мир просто не примет. Но я надеюсь, что остатки здравого смысла сохранились и до этого не дойдет, вeдь последствия для людей, которые это затеяли, могут быть очень серьезными. На их карьере шахматных функционеров можно будет поставить крест.

– Может быть, Илюмжинов был к ним слишком мягок? И ему просто необходимо сменить команду. Не кажется, что ФИДЕ нуждается в омоложении и организации нужны новые и энергичные люди?

– Перемены назрели. Я не раз негативно высказывался о некоторых из команды Илюмжинова, не буду сейчас напрямую называть фамилии. Они почти ничего не делают для шахмат, не выполняют те обязательства, которые на них возложены. И перемены необходимы, нужна свежая кровь. Но дело в том, что все эти люди тоже выбраны законно. Поэтому, если мы руководствуемся буквой закона, то нужно играть по правилам. Но если они сами идут на нарушения, то их необходимо заменить. Подчеркну, что я говорю не обо всей команде, некоторые работают на совесть, но новые кадры с интересными идеями необходимы.

– За свое более чем двадцатилетнее правление в ФИДЕ Илюмжинов наконец-то объединил шахматный мир. Розыгрыш титула стал понятен и стабилен, количество турниров увеличилось в разы. Это заслуга Кирсана Николаевича?

– До его прихода в 1995 году для шахмат были очень тяжелые времена. И я говорю объективно, что если брать последние лет двадцать, то дела сейчас обстоят очень хорошо. И мне не дадут соврать многие ведущие гроссмейстеры, с которыми общался на эту тему. Действительно сейчас проходит огромное количество турниров, ясен и понятен, прежде всего для болельщиков, розыгрыш титула чемпиона мира. Люди начинают привыкать, что матч на первенство планеты идет раз в два года, проходит в ноябре, что турнир претендентов в марте. Для футбола и хоккея и многих других видах спорта это в порядке вещей, для нас – колоссальный скачок. Ведь в 90-х годах был просто хаос.

– Олег Скворцов выдвинул идею перенести штаб-квартиру ФИДЕ из Афин в Цюрих. В Швейцарии находятся центры всех крупных спортивных федераций. Как вам эта идея?

– Отношусь к ней положительно и поддерживаю двумя руками. Цюрих – это шахматный город в отличие от тех же Афин. В Цюрихе находится старейший шахматный клуб мира, которому более двухсот лет, я там часто читаю лекции. Олег Скворцов, с которым мы дружим, уже в шестой раз проводит здесь знаковый турнир. Он, кстати, является почетным членом этого самого клуба. Ну и сама Швейцария располагает к тому, чтобы здесь была штаб-квартира. Во все времена эта страна была нейтральна для всех вопросов, здесь проводятся встречи на самых высоких уровнях, а тот факт, что здесь расположена штаб-квартира МОК, уже говорит сам за себя. К тому же в Швейцарии в разные времена ФИДЕ уже имела штаб-квартиру в Люцерне и Лозанне. Так что перемены в ФИДЕ можно начать с этого.

– В этом году вы ни разу не садились за доску в официальном турнире. Почему?

– В начале года взял паузу, чтобы немного отдохнуть, а потом банально не было соревнований топ-уровня. Но тем интереснее будет сыграть именно в Цюрихе. Организатор соревнования Олег Скворцов делает большое дело. Вот уже шестой раз Олег и его партнеры проводят здесь такие значимые шахматные мероприятия. На этот раз он к супертурниру добавил еще и "Open", так что в Цюрих приедет много участников, в том числе и знаменитых гроссмейстеров. Среди них будет Алексей Широв, Люк ван Вели, Эльтадж Сафарли, Александр Мотылев и многие другие. Рад, что Олег с таким постоянством поддерживает шахматы и делает это очень энергично. Он любит шахматы, для него это не просто забава, и он сам очень сильно играет. Кстати, перед открытием он планирует сыграть дружескую партию с Виши Анандом белым цветом, и эту партию будут впрямую транслировать ведущие шахматные сайты.

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http://ruchess.ru/news/all/vladimir_kramnik_interview_se/