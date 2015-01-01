В Новороссийске сражались шахматисты из городов-героев и городов воинской славы Юга России

В Новороссийске сражались шахматисты из городов-героев и городов воинской славы Юга России

Победила вторая команда хозяев



1 апреля Дворец творчества Новороссийска второй год подряд принимает гостей в рамках Открытого турнира городов-героев и городов воинской славы Юга России. В соревновании приняли участие 44 шахматиста (9 команд) из городов-героев Новороссийска, Керчи, города воинской славы Туапсе и города-курорта Геленджика.



На открытии турнира с приветственными словами выступили представители администрации, заслуженный учитель Кубани Леонид Зеленый и президент Шахматной федерации Новороссийска Евгений Бондаренко, зачитавший обращение к участникам соревнований от заместителя председателя Комитета Государственной думы по обороне Александра Шерина.

В командном зачете победила вторая команда Новороссийска (Карапетян Тигран, Якименко Виктория, Диденко Сергей, Межов Дмитрий, Онищенко Леонид).

2 место - у основного состава Новороссийска (Гасанов Заур, Пучко Николай, Зеленый Леонид, Сергеева Наталья, Дресвянкин Юрий).

«Бронзу» выиграла команда Геленджик-1 (мастер спорта Ободчук Андрей, Тевяшев Борис, Любавский Григорий, Глоба Виктор, Ативанов Петр).

В личном зачете отличились: среди мужчин - мастер спорта Ободчук Андрей из Геленджика, набравший 7 из 7 очков; среди женщин - Якименко Виктория (Новороссийск); среди юношей -Пучко Николай (Новороссийск); среди девушек - Потапова Маргарита (Керчь); среди ветеранов - Барабаш Михаил (Новороссийск); среди юных шахматистов - Топорин Александр и Морозова Юлия (Новороссийск).

Всем командам и победителям были вручены призы от Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ.

Шахматная Федерация Новороссийска благодарит за помощь в организации и проведении мероприятия Администрацию МО г. Новороссийск и Федерацию шахмат Краснодарского края.

Информацию предоставила Анна Якименко

http://ruchess.ru/news/all/v_novorossiyske_srazhalis_shakhmatisty_iz_gorodov_geroev_i_gorodov_voinskoy_slavy_yuga_rossii/