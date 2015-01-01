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В Новороссийске сражались шахматисты из городов-героев и городов воинской славы Юга России

 В Новороссийске сражались шахматисты из городов-героев и городов воинской славы Юга России
  Победила вторая команда хозяев

1 апреля Дворец творчества Новороссийска второй год подряд принимает гостей в рамках Открытого турнира городов-героев и городов воинской славы Юга России. В соревновании приняли участие 44 шахматиста (9 команд) из городов-героев Новороссийска, Керчи, города воинской славы Туапсе и города-курорта Геленджика. 
 

На открытии турнира с приветственными словами выступили представители администрации, заслуженный учитель Кубани Леонид Зеленый и президент Шахматной федерации Новороссийска Евгений Бондаренко, зачитавший обращение к участникам соревнований от заместителя председателя Комитета Государственной думы по обороне Александра Шерина.
  В командном зачете победила вторая команда Новороссийска (Карапетян Тигран, Якименко Виктория, Диденко Сергей, Межов Дмитрий, Онищенко Леонид).
  2 место - у основного состава Новороссийска (Гасанов Заур, Пучко Николай, Зеленый Леонид, Сергеева Наталья, Дресвянкин Юрий).
  «Бронзу» выиграла команда Геленджик-1 (мастер спорта Ободчук Андрей, Тевяшев Борис, Любавский Григорий, Глоба Виктор, Ативанов Петр).
  В личном зачете отличились: среди мужчин - мастер спорта Ободчук Андрей из Геленджика, набравший 7 из 7 очков; среди женщин - Якименко Виктория (Новороссийск); среди юношей -Пучко Николай (Новороссийск); среди девушек - Потапова Маргарита (Керчь); среди ветеранов - Барабаш Михаил (Новороссийск); среди юных шахматистов - Топорин Александр и Морозова Юлия (Новороссийск).
  Всем командам и победителям были вручены призы от Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ.
  Шахматная Федерация Новороссийска благодарит за помощь в организации и проведении мероприятия Администрацию МО г. Новороссийск и Федерацию шахмат Краснодарского края.
Информацию предоставила Анна Якименко
http://ruchess.ru/news/all/v_novorossiyske_srazhalis_shakhmatisty_iz_gorodov_geroev_i_gorodov_voinskoy_slavy_yuga_rossii/

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