Андрей Филатов поздравил Кирсана Илюмжинова с Днем рождения

Андрей Филатов поздравил Кирсана Илюмжинова с Днем рождения

Главе ФИДЕ исполнилось 55 лет



Фото А. Карлович

5 апреля 55-летний юбилей празднует президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Президент Российской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов направил ему поздравление.

Уважаемый Кирсан Николаевич,

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

От лица Российской шахматной федерации и от себя лично позвольте поблагодарить Вас за огромный вклад, который Вы на протяжении более 20 лет вносите в развитие шахмат во всем мире. Его невозможно переоценить. Благодаря Вашей неустанной деятельности на посту президента ФИДЕ вы объединили шахматные федерации почти 200 стран мира, провели множество турниров и матчей, сделали шахматы популярным и престижным видом спорта.

Российская шахматная федерация рада развивать шахматы в нашей стране совместно с ФИДЕ и готова активно поддерживать Вас во всех начинаниях. Мы желаем Вам удачи и успехов на всех фронтах. Вы всегда были победителем, и мы верим в вашу победу и сейчас - в сложившейся ситуации в ФИДЕ.

С уважением,

Андрей Филатов

Напомним, что во вторник 4 апреля Кирсан Илюмжинов распространил пресс-релиз, в котором сообщил о регистрации в США благотворительного фонда Kirsan Fund.

http://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_pozdravil_kirsana_ilyumzhinova_s_dnem_rozhdeniya/