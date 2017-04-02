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Утверждено новое Положение о ЕВСК

Утверждено новое Положение о ЕВСК
Публикуем сам документ и комментарий к нему

  2 апреля вступило в силу новое Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное приказом Минспорта России от «20» февраля 2017 г. № 108. Прежнее положение признано утратившим силу.
  Единая всероссийская спортивная классификация (далее – ЕВСК) устанавливает нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также условия выполнения этих норм и требований (далее - нормы, требования и условия их выполнения).
  Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются гражданам Российской Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, проводимых в соответствии с правилами вида спорта шахматы.
В новом документе составлен более подробный список международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и местных соревнований, по итогам которых присваиваются спортивные разряды и звания, урегулированы вопросы статуса таких соревнований в зависимости от возраста участников, скорректирован порядок присвоения спортивных званий и разрядов, появились разделы о порядке лишения и восстановления спортивных званий и спортивных разрядов (ранее спортивные звания присваивались пожизненно).
  Основные новшества Положения о ЕВСК:
·         снижено требование к составу судейской коллегии для присвоения спортивных разрядов. Так для присвоения разряда КМС должно быть не менее 1 спортивного судьи всероссийской категории и 2 спортивных судей первой категории;
·         вместе с тем, теперь, кроме представления, копии протокола соревнований (выписки), копии документа личности спортсмена, копии справки о составе и квалификации судейской коллегии, необходимо прилагать копии страниц книжки спортивного судьи, содержащих сведения о Ф.И.О., квалификационной категории и ее подтверждении.
·         разряд КМС присваивается сроком на 3 года, остальные разряды на 2 года;
·         изменен порядок подтверждения спортивного разряда: в случае если спортсмен в течение срока, на который был присвоен спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требования и условия (подтвердил спортивный разряд), срок действия такого спортивного разряда продлевается на тот же срок, со дня окончания срока, на который он был присвоен (было - <…> срок действия спортивного разряда продлевается на 2 года со дня его подтверждения). Ходатайство о подтверждении спортивного разряда с приложением соответствующих документов подается не ранее, чем за 2 месяца до окончания срока действия ранее присвоенного разряда.
  Подробнее о подтверждении спортивных разрядов – см. п. 59 – 63 Положения;
·         увеличены сроки подачи документов на присвоение спортивных разрядов и спортивных званий. Документы на присвоение спортивных разрядов подаются не позднее 4-х месяцев с момента выполнения спортсменом норм, требований и условий, на присвоение спортивных званий - не позднее 9-и месяцев (было – 3 и 6 соответственно);
·         представление к присвоению спортивного звания заверяется печатью (при наличии) и подписью руководителя аккредитованной региональной спортивной федерации;
·         РШФ в течение 1 месяца со дня поступления в Министерство документов для присвоения спортивного звания получает их в уполномоченном структурном подразделении Министерства, рассматривает, и в течение 1 месяца со дня получения документов для присвоения спортивного звания направляет в Министерство согласованное представление для присвоения спортивного звания, <…>, а в случае несогласования − обоснованный письменный отказ <…>;
·         представления на присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» могут быть заверены печатью (при наличии) и подписью руководителя не только местной спортивной федерации, но и печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации;
·         юношеские спортивные разряды разрешено присваивать не только физкультурно-спортивным организациям, но и организациям, осуществляющим спортивную подготовку или образовательным организациям, по представлению для присвоения спортивного разряда, подписанному тренером-преподавателем (включая старшего), педагогом дополнительного образования (включая старшего), руководителем физического воспитания, тренером, или по обращению спортсмена или его законного представителя, по месту жительства спортсмена или по месту нахождения физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации.
  В приложении Вы найдете текст Положения о ЕВСК с пометками, на которые следует обратить особое внимание.
Файлы
Положение о ЕВСК (действует с 02.04.2017).docx
docx (68 Kb)
Приказ №108 от 20.02.2017 об утв. ЕВСК.docx
docx (406 Kb) 
http://ruchess.ru/news/all/utverzhdeno_novoe_polozhenie_o_evsk/

 

 

 

 

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