РАТМ Холдинг стал партнером шахматного направления в «Сириусе»

РАТМ Холдинг стал партнером шахматного направления в «Сириусе»

Андрей Филатов и Эдуард Таран подписали соглашение



28 марта в Центральном доме шахматиста президент Российской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов и президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран подписали договор о партнерстве: промышленный холдинг выступил партнером шахматного направления в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Воспитанники направления – одаренные юные шахматисты, победители региональных и всероссийских соревнований.

Президент РШФ Андрей Филатов поблагодарил РАТМ Холдинг в Эдуарда Тарана в частности «за многолетнюю поддержку шахматного движения».

«Сегодня произошло очень знаковое событие: теперь РАТМ Холдинг будет финансировать тренеров, которые будут готовить нашу будущую шахматную смену. У нас уже есть результаты, чемпионы мира – воспитанники «Сириуса», например, Илья Маковеев», - сказал Андрей Филатов.

Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран: «Мы высоко оцениваем работу руководства Российской шахматной федерации за последние 3 года. Мы видим, как выросла популярность шахмат по всей России – от небольших населенных пунктов до Москвы. Успешно реализуется масса проектов, например, «Белая ладья» и Суперфиналы. Я благодарен за предоставленную возможность вхождения в Попечительский совет РШФ и, рассматривая проекты на 2017 год, считаю, что программа подготовки детей в центре «Сириус» очень перспективна. Важно поддержать тренерский состав, ведь Владимир Крамник – хороший лидер, опытнейший спортсмен, чемпион, и с нашей поддержкой он сможет создать тренерскую команды, которая поможет вырастить новых чемпионов».

Отметим, что в 2017 году запланировано проведение 15 гроссмейстерских сессий; к работе в каждой сессии будет привлечено по 4 тренера.

Шахматное направление в Образовательном центре «Сириус» под руководством 14-го чемпиона мира Владимира Крамника стартовало в мае 2016 года. На торжественном открытии присутствовал Президент России Владимир Путин.

2016 год сложился для россиян весьма успешно. На юношеских первенствах мира юным шахматистам удалось завоевать десять медалей, и, впервые с 2012 года, победить в неофициальном общем зачете.

На первенстве Европы российские спортсмены завоевали пять золотых медалей из 12 возможных (всего – 15 медалей). Также были завоеваны медали различного достоинства на Олимпиаде до 16 лет и юниорских первенствах мира.

На первенстве мира среди школьников в Сочи россияне также победили в общем зачете, завоевав 13 медалей (из них 4 – золотые).

Справочная информация:

Образовательный центр «Сириус» – уникальный центр образования, созданный Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента России на базе олимпийских объектов Сочи. Основной задачей проекта стали выявление, развитие и профессиональная поддержка детей, проявивших одаренность в техническом творчестве, искусстве, естественнонаучных дисциплинах и спорте. Направление «Шахматы» открылось в Образовательном центре «Сириус» в мае 2016 года. Кроме того в «Сириусе» действуют программы для юных математиков, физиков, биологов, химиков, музыкантов, танцовщиков, художников и спортсменов. Обучение организовано посменно и включает в себя занятия по специальности и общеобразовательным предметам.

«Шахматы» стали третьей дисциплиной в спортивном направлении «Сириуса», наравне с фигурным катанием и хоккеем. Программа, разработанная при активном участии Российской шахматной федерации, – проект, в котором передовые образовательные практики «Сириуса» соединились с шахматной школой лучших российских гроссмейстеров. Школьники со всей страны, проявившие выдающиеся способности в шахматах, проходят в «Сириусе» обучение по авторской методике 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. Программа рассчитана на 24 дня обучения, состав участников – 4 тренера и 16 спортсменов. Претендентов на обучение отбирают по результатам на первенствах России, Европы и мира, а также по рейтингу ФИДЕ и совокупности достижений экспертным советом РШФ составляется и утверждается список приглашаемых на сессию спортсменов. В сессиях могут принимать участие талантливые юные шахматисты Российской Федерации в возрасте от 10 до 17 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях России с 5-го по 11-й класс, показавшие наиболее высокие результаты во всероссийских и международных соревнованиях.

В 2016 году прошло 5 сессий, в них участвовало 49 спортсменов. В постоянный тренерский состав входят Михаил Шерешевский и Константин Сакаев. Программа «Шахматы» в Центре «Сириус» продолжает лучшие традиции шахматного образования в России.

Официальный сайт: https://sochisirius.ru

Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. РШФ учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления РШФ является Съезд и Наблюдательный Совет РШФ. Попечительский Совет РШФ – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах.

РШФ является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе РШФ реализуется программа «Шахматы в музеях».

РФШ разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.

Официальный сайт: http://ruchess.ru/

РАТМ Холдинг – промышленный холдинг с диверсифицированным бизнес-портфелем в различных отраслях – создает эффективный бизнес, который отвечает интересам акционеров, общества и государства, инвестируя финансовые, интеллектуальные и управленческие ресурсы. Часть предприятий РАТМ Холдинга выполняет гособоронзаказ. Ростовский оптико-механический завод разрабатывает и производит оптику для систем управления огнем бронетанковой техники. НПО «Гидромаш» (Москва) имеет статус Всероссийского научно-производственного центра корабельного насосостроения. Катайский насосный завод проектирует и изготавливает насосы для объектов атомной энергетики и нефтяной отрасли. Завод «Экран–оптические системы» (Новосибирск) сотрудничает с Росатомом и Роскосмосом, 88% продукции экспортирует в 47 стран. Завод «Экран» (Новосибирск) – лидер стекольной промышленности за Уралом – поставляет стеклотару по всей Сибири, на Дальний Восток, в Казахстан, Киргизию и Монголию.

Официальный сайт: http://www.ratm.ru

Фотографии Этери Кублашвили

http://ruchess.ru/news/all/ratm_kholding_stal_partnerom_shakhmatnogo_napravleniya_v_siriuse_/