Поздравляем Татьяну Синюгину с назначением заместителем главы Минобрнауки РФ.

Министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяну Синюгину назначили заместителем главы Минобрнауки РФ.

Соответствующее распоряжение 25 марта подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте Правительства РФ.



С апреля 2016 года до последнего времени Синюгина была министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" от всей души поздравляет Татьяну Синюгину с назначением и желает здоровья, благополучия и творческих успехов на новом месте работы!

КОО "Федерация шахмат Краснодарского края"