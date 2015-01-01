Администрация МО г. Новороссийска, городское управление по ФК и С, общественная организация " шахматная федерация города Новороссийска", МУБ ДО ДЮСШ "Каисса" проводят "Открытый турнир Городов-Героев и Городов Воинской Славы Юга России.
Соревнования проводятся в 4 этапа: первый этап- г. Новороссийске с 31.03.-02.04. 2017г.
Соревнования проводятся с целью:
-матч-турниры Городов-Героев Юга России, посвященные 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
проводятся в целях укрепления дружбы между Городами-Героями, патриотического воспитания, духовного и физического развития подрастающего поколения, а также целенаправленной подготовки к Российским соревнованиям;
-развития и популяризации шахмат в России;
-повышения спортивной квалификации спортсменов.
С приветственным письмом к участникам турнира обратился Депутат Государственной Думы Первый заместитель председателя ГД по обороне А.Н.Шерин
КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" приветствует участников турнира и желает достойной борьбы и побед.