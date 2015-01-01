"Открытый турнир Городов-Героев и Городов Воинской Славы Юга России.



Администрация МО г. Новороссийска, городское управление по ФК и С, общественная организация " шахматная федерация города Новороссийска", МУБ ДО ДЮСШ "Каисса" проводят "Открытый турнир Городов-Героев и Городов Воинской Славы Юга России.



Соревнования проводятся в 4 этапа: первый этап- г. Новороссийске с 31.03.-02.04. 2017г.

Соревнования проводятся с целью:

-матч-турниры Городов-Героев Юга России, посвященные 72-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

проводятся в целях укрепления дружбы между Городами-Героями, патриотического воспитания, духовного и физического развития подрастающего поколения, а также целенаправленной подготовки к Российским соревнованиям;

-развития и популяризации шахмат в России;

-повышения спортивной квалификации спортсменов.

С приветственным письмом к участникам турнира обратился Депутат Государственной Думы Первый заместитель председателя ГД по обороне А.Н.Шерин



КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" приветствует участников турнира и желает достойной борьбы и побед.