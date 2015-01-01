В Геленджике прошел турнир "Открытие года"

В Геленджике прошел турнир "Открытие года"

Победил Илья Маковеев



Турнир под названием «Открытие года» появился в курортном городке в последних числах марта 2012 года, когда состоялось открытие частного шахматного центра «NVS». Его учредителем стал известный в городе предприниматель и меценат Виктор Самаркиди. Прошло 5 лет, и всё это время шахматный центр успешно функционирует. Здесь базируется федерация шахмат Геленджика, бессменным президентом которой вот уже на протяжении 20 лет является Константин Георгиев, здесь проходят почти все городские шахматные турниры, оттачивает своё мастерство неоднократный чемпион мира среди детей разных возрастов Маковеев Илья.

В выходные дни состоялся шестой по счёту ежегодный турнир по быстрым шахматам, посвящённый образованию шахматного центра «NVS». На старт вышел 21 шахматист в возрасте от 7 до 78 лет. Победителем стал тот, кем гордятся жители Геленджика (но не город, если под этим подразумевать городскую власть), - 10-летний действующий чемпион мира среди мальчиков до 12 лет Илья Маковеев. Все 9 туров он прошёл без единой осечки, набрав 9 очков. На полтора очка отстал чемпион Геленджика 2017 года Григорий Любавский, занявший 2 место. С результатом 6,5 очков третьим стал кмс Виктор Глоба.



Призами также были отмечены: среди ветеранов - Борис Тевяшев, среди юношей - за 1, 2, 3 места соответственно Никос Мелик, Михаил Андреев, Дмитрий Диденко, среди девочек – Александра Громова и Глория Евсеева. Все участники на память получили сувениры. Завершились соревнования праздничным чаепитием с вкуснейшим тортом.

Сообщение Константина Георгиева

http://ruchess.ru/news/all/v_gelendzhike_proshel_turnir_otkrytie_goda/