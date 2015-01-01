РШФ и Фонд Тимченко объявляют конкурс на проведение Суперфинала

РШФ и Фонд Тимченко объявляют конкурс на проведение Суперфинала

Турнир пройдет в рамках проекта «Шахматы в музеях»



Российская шахматная федерация при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко объявляет конкурс на право проведения Суперфиналов чемпионатов России среди мужчин и женщин в рамках международного проекта «Шахматы в музеях».

В декабре 2017 года состоятся Суперфиналы 70-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 67-го чемпионата России по шахматам среди женщин.

Начиная с 2012 года, когда матч за звание чемпиона мира по шахматам проходил в Москве, в Государственной Третьяковской галерее, Российская шахматная федерация при поддержке Фонда Тимченко проводит наиболее яркие национальные первенства и международные турниры в стенах ведущих музеев России и мира. Мемориал Алёхина в 2013 году принимали Лувр (Париж) и Михайловский замок Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Мемориал Таля в 2016 году – Музей русского импрессионизма (Москва), открытие Высшей лиги чемпионата России в 2015 году состоялось в уникальном фортификационном сооружении конца XIX века - «Форт № 5» (Калининград).

Под эгидой проекта «Шахматы в музеях» с 2013 года проходят и Суперфиналы чемпионатов России. За чемпионские звания сражались в нижегородской «Усадьбе Рукавишниковых», в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского Кремля. Начиная с 2016 года, выбор места проведения Суперфинала проходит в рамках конкурса. По его итогам Суперфиналы 2016 года принимал Новосибирский государственный краеведческий музей.

«Опыт первого открытого конкурса на право проведения Суперфиналов в музеях ещё раз доказал, что успешность подобных масштабных проектов во многом зависит от заинтересованного отношения организаторов «на местах». В прошлом году Новосибирский регион не только организовал турниры с поистине сибирским гостеприимством, но и включился в школьный образовательный проект «Шахматы в школах». Надеюсь, что конкурс 2017 года откроет для шахматного и музейного сообществ России новые перспективы для сотрудничества», – отметила Генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.

Распространяя опыт своих программ и проектов в российских регионах, Российская шахматная федерация и Фонд Тимченко предлагают в 2017 году принять участие в таком конкурсе региональным федерациям шахмат в сотрудничестве с региональными музеями.

Наряду с музейной составляющей, важным элементом программы «Шахматы в музеях» являются социально значимые мероприятия. В выходные дни организаторы проводят мастер-классы и сеансы одновременной игры для воспитанников детских шахматных школ и секций, соревнования для ветеранов шахматного движения.

Заявки на конкурс будут приниматься с 23 марта по 24 апреля (до 18.00 часов по московскому времени) 2017 года.

Подробнее с условиями конкурса, его Положением, техническим заданием и формой заявок можно ознакомиться на сайтах Фонда Тимченко и РШФ.

Контактная информация:

Для заявок:

Яна Сидорчук, Российская шахматная федерация,

sidorchuk@ruchess.ru; тел.: +7 (495) 212-06-13.

Для СМИ:

Екатерина Каштыкина, менеджер по связям с общественностью Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, ekashtikina@timchenkofoundation.org; тел.: +7 (963) 689-89-60

http://ruchess.ru/news/all/rshf_i_fond_timchenko_obvlyayut_konkurs_na_provedenie_superfinalov/