Андрей Филатов, Юрий Авербах и Сергей Карякин приняли участие в передаче на телеканале «Культура»

Андрей Филатов, Юрий Авербах и Сергей Карякин приняли участие в передаче на телеканале «Культура»

Выпуск был посвящен шахматам и литературе, связанной с ними



О шахматном буме в России, о пользе древнейшей игры, о роли шахмат в истории и литературе в эфире телеканала "Культура" говорили президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов, старейший в мире гроссмейстер Юрий Авербах, культуролог Борис Ланин, вице-чемпион мира, гроссмейстер Сергей Карякин и ведущая программы "Наблюдатель" Фекла Толстая.

http://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_yuriy_averbakh_i_sergey_karyakin_prinyali_uchastie_v_peredache_na_telekanale_kultura/