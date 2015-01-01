В Небуге стартовал отборочный турнир к школьному первенству мира

В Небуге стартовал отборочный турнир к школьному первенству мира

На старт вышли 208 участников



Открытое первенство международного школьного шахматного союза - отборочный турнир к первенству Европы среди школьников в Черногории - стартовало в поселке Небуг Краснодарского края. Соревнование проходит в Курортном комплексе «Молния-Ямал» и продлится до 29 марта. Участвуют 142 мальчика и 66 девочек в возрастных группах до 7, до 9, до 11 и до 13 лет. Представлены 39 городов России. На турнир приехали юные шахматисты из разных уголков России, таких как Якутск, Республика Татарстан , Абхазия, Республика Карелия, Москва, Башкортостан, республика Адыгея, Воронеж и многих других, не говоря уже о многочисленной армии юных шахматистов из Краснодарского края.

Главный судья соревнования - международный арбитр А.З. Ахметов. Турнирный организатор - А.Г. Эртель. Также организаторы позаботились о досуге во время проведения соревнования, в программу войдут судейские семинары по повышению квалификации судей и тренеров, семинар «Шахматы в школе», психологические тренинги и викторина "Что вы знаете о Греции?".

Победители в каждой возрастной категории получат приглашение на первенство Европы в Черногории, оплату размещения и питания за счет организаторов.

За новостями турнира Вы можете следить на официальном сайте первенства – chess-nebug.com

Трансляция партий категории М13 - http://itchess.ru/show/1078

Фотографии Анастасии Зарывкиной, информация Александра Костьева и Алексея Мухина

http://ruchess.ru/news/all/v_nebuge_startoval_otborochnyy_turnir_k_shkolnomu_pervenstvu_mira/