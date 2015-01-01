Подведены итоги чемпионата и первенства Краснодарского края по композиции

Подведены итоги чемпионата и первенства Краснодарского края по композиции

Победители получили награды



17-20 марта 2017 г. в Новороссийске прошли чемпионат и первенство Краснодарского края по шахматной композиции (решение задач).

Турниры собрали 51-го участника. Задания были разработаны комиссией по композиции РШФ, и, по признаниям решателей, были достаточно сложными, но при этом оригинальными и красивыми. Радует тот факт, что многие юные участники соревнований специально готовились к этому мероприятию, изучали неортодоксальные жанры — задачи на кооперативный и обратный мат. И не зря! Нестандартные задания были решены, а призёры соревнований получили призы от ОО «ККФШ «Кубань» и выполнили разряды.

Победителями стали:

среди мужчин — Антипин И.И. (Каснодар), среди женщин — Якименко В.(Новороссийск),

среди юношей — Дектярев Я. (до 19 лет, Краснодар), Киракосян А. (до 17, Новороссийск),

Перегудов Д. (до 15, Геленджик),

среди девушек — Киракосян К. (до 19, Новороссийск), Литвишко С. (до 17, Новороссийск),

Шпакивская А. (до 15, Анапа).

Итоговые таблицы на официальном сайте Краснодарской краевой федерации шахмат «Кубань»:www.kubanchessfed.ru

Информация предоставлена ОО «Краснодарская краевая федерация шахмат «Кубань»

http://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_chempionata_i_pervenstva_krasnodarskogo_kraya_po_kompozitsii/