г. Новороссийске состоялось открытие шахматной школы-клуба "Гроссмейстер"
5 февраля в 10:30 утра шахматная школа-клуб "Гроссмейстер" официально распахнула свои двери перед любителями шахмат.
Первым в программе должен был состояться командный турнир учеников школы.На соревнование заявилось 13 ребят, но для четности команд, решено было включить троих родителей, которые,судя по результатам турнира, могли бы сделать большую карьеру в профессиональных шахматах,если бы также записались в группы обучения!
Растям Мухамедов успешно защищал 4 доску. 2,5 из 3.
Анастасия Морарь, бок о бок с сыном, также остаивала 4 доску. 2 из 3.
Ятченко Александр доминировал на 2 доске. 2,5 из 3.
Чемпионов определяли в турнире по круговой системе с 4 командами по 4 человека.Зачет велся по общей сумме набранных командой очков.
Первый тур показал, что, не смотря на слепое формирование команд, составы оказались практически равны. Оба матча завершились со счетом 2:2
Во втором туре две команды опять разошлись миром. А в другом матче была зафиксирована победа с минимальным счетом 2,5/1.5
Перед решающими партиями необходимо было пополнить силы, немного подкрепившись
Турнир проходил в дружеской атмосфере, поэтому судьям не приходилось часто вмешиваться.
Елизавета Григорьевна Бронникова, директор шахматного клуба "Гроссмейстер"
Михаил Михайлович Панарин, руководитель шахматной школы "Гроссмейстер"
К последнему туру страсти накалялись и судьба золотых медалей решилась в эпичной партии Морарь А-Мухамедов Р.
Имея материальный перевес,Анастасия допустила грубый зевок ферзя,подумав что ставит мат, и ее сопернику удалось даже выиграть.
Участники и родители готовятся к закрытию турнира.
Медали и призы ждут своих хозяев.
Победители турнира: Ятченко Леонид, Шатько Лев, Капуста Никита, Мухамедов Растям.
Серебряные призеры: Мухамедов Наиль, Аббасов Азиз, Никишин Глеб, Татосов Давид.
Последнее место не заняла ни одна команда. Оставшиеся две команды поделили 3-4 места, набрав равное количество очков.
Касьянов Глеб,Хон Илья, Богдан Давид, Ятченко Александр.
Морарь Дмитрий, Кухтин Владислав, Задорожный Иоанн, Морарь Анастасия.
После детского турнира в бой вступили опытные шахматисты.
На открытии блиц-турнира Президент Шахматной Федерации г. Новороссийска Евгений Михайлович Бондаренко с супругой Анной Александровной Якименко (международный арбитр ФИДЕ) подарили клубу памятный сувенир - панно на шахматную тему.
В турнире по блицу приняли участие 14 человек.
Кружка на память каждому участнику турнира (Большое спасибо Игорю Белослюдцеву за помощь в оформлении и изготовлении).
Главный приз-шкатулка из дерева ручной работы "шахматный конь".
Закрытие турнира
Карапетян Ваграм.
Виктория Якименко.
Гасанов Заур
Куделя Игорь - победитель турнира.
Участники первого турнира Шахматного Клуба "Гроссмейстер"
Таблица результатов первого турнира Шахматного Клуба "Гроссмейстер".
г.Новороссийск ул.Мира 16
http://gmschool.ru/news/detail/37
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