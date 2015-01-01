Состоялось открытие шахматной школы-клуба "Гроссмейстер"

г. Новороссийске состоялось открытие шахматной школы-клуба "Гроссмейстер"

5 февраля в 10:30 утра шахматная школа-клуб "Гроссмейстер" официально распахнула свои двери перед любителями шахмат.

Первым в программе должен был состояться командный турнир учеников школы.На соревнование заявилось 13 ребят, но для четности команд, решено было включить троих родителей, которые,судя по результатам турнира, могли бы сделать большую карьеру в профессиональных шахматах,если бы также записались в группы обучения!

Растям Мухамедов успешно защищал 4 доску. 2,5 из 3.

Анастасия Морарь, бок о бок с сыном, также остаивала 4 доску. 2 из 3.

Ятченко Александр доминировал на 2 доске. 2,5 из 3.

Чемпионов определяли в турнире по круговой системе с 4 командами по 4 человека.Зачет велся по общей сумме набранных командой очков.

Первый тур показал, что, не смотря на слепое формирование команд, составы оказались практически равны. Оба матча завершились со счетом 2:2

Во втором туре две команды опять разошлись миром. А в другом матче была зафиксирована победа с минимальным счетом 2,5/1.5

Перед решающими партиями необходимо было пополнить силы, немного подкрепившись

Турнир проходил в дружеской атмосфере, поэтому судьям не приходилось часто вмешиваться.

Елизавета Григорьевна Бронникова, директор шахматного клуба "Гроссмейстер"

Михаил Михайлович Панарин, руководитель шахматной школы "Гроссмейстер"

К последнему туру страсти накалялись и судьба золотых медалей решилась в эпичной партии Морарь А-Мухамедов Р.

Имея материальный перевес,Анастасия допустила грубый зевок ферзя,подумав что ставит мат, и ее сопернику удалось даже выиграть.

Участники и родители готовятся к закрытию турнира.

Медали и призы ждут своих хозяев.

Победители турнира: Ятченко Леонид, Шатько Лев, Капуста Никита, Мухамедов Растям.

Серебряные призеры: Мухамедов Наиль, Аббасов Азиз, Никишин Глеб, Татосов Давид.

Последнее место не заняла ни одна команда. Оставшиеся две команды поделили 3-4 места, набрав равное количество очков.

Касьянов Глеб,Хон Илья, Богдан Давид, Ятченко Александр.

Морарь Дмитрий, Кухтин Владислав, Задорожный Иоанн, Морарь Анастасия.

После детского турнира в бой вступили опытные шахматисты.

На открытии блиц-турнира Президент Шахматной Федерации г. Новороссийска Евгений Михайлович Бондаренко с супругой Анной Александровной Якименко (международный арбитр ФИДЕ) подарили клубу памятный сувенир - панно на шахматную тему.

В турнире по блицу приняли участие 14 человек.

Кружка на память каждому участнику турнира (Большое спасибо Игорю Белослюдцеву за помощь в оформлении и изготовлении).

Главный приз-шкатулка из дерева ручной работы "шахматный конь".

Закрытие турнира

Карапетян Ваграм.

Виктория Якименко.

Гасанов Заур

Куделя Игорь - победитель турнира.

Участники первого турнира Шахматного Клуба "Гроссмейстер"

Таблица результатов первого турнира Шахматного Клуба "Гроссмейстер".

г.Новороссийск ул.Мира 16

http://gmschool.ru/news/detail/37







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