Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

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7 января 2017г. на 84-ом году жизни перестало биться сердце известного на Кубани тренера - преподавателя по шахматам ДЮСШ Гордиенко Геннадия Александровича.

7 января 2017г. на 84-ом году жизни перестало биться сердце известного на Кубани тренера - преподавателя по шахматам ДЮСШ Гордиенко Геннадия Александровича.
 

Родился Геннадий Александрович 8 января 1933г. в г. Грозном. Первые шаги в мир шахмат сделал вместе с отцом, а по мере взросления стал постоянным посетителем Грозненского шахматного клуба. По образованию Геннадий Александрович - учитель истории, преподавал в школе, а  затем работал заведующим художественно-реставрационной мастерской г. Грозного. Все свободное от работы время он отдавал шахматам.
 

    В 1993г. накануне начала войны в г. Грозном Геннадий Александрович переехал с семьей на Кубань, в ст. Кущевскую и стал работать тренером по шахматам в ДЮСШ, где и работал до последних дней жизни. Общий трудовой стаж Геннадия Александровича более 60 лет Он воспитал не одно поколение юных шахматистов, многие из которых имеют разряды, успешно участвуют в районных, краевых соревнованиях по шахматам по настоящий день. Он взрастил впервые в Кущевском районе мастера спорта ФИДЕ по шахматам Зою Подлужную.
    В течение многих лет он сотрудничал с районной газетой "Вперед", освещая на ее страницах яркие события из жизни Кущевских шахматистов.
  Геннадий Александрович отличался большой проницательностью в шахматах. Он мог тонко сыграть в дебюте, уйти в глухую защиту, бурно атаковать или, наконец хладнокровно маневрировать.
    В его личном портфолио более 50 почетных грамот и медалей за призовые места в районных и краевых турнирах по шахматам .  Много благодарностей от отдела по физической культуре и спорту  администрации Муниципального образования Кущевского района, за отличные спортивные результаты, многолетний добросовестный труд, несгибаемую силу воли и мастерство, яркую индивидуальность, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Кущевском районе, достойное представление Кущевского района на краевых соревнованиях.

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