7 января 2017г. на 84-ом году жизни перестало биться сердце известного на Кубани тренера - преподавателя по шахматам ДЮСШ Гордиенко Геннадия Александровича.

7 января 2017г. на 84-ом году жизни перестало биться сердце известного на Кубани тренера - преподавателя по шахматам ДЮСШ Гордиенко Геннадия Александровича.



Родился Геннадий Александрович 8 января 1933г. в г. Грозном. Первые шаги в мир шахмат сделал вместе с отцом, а по мере взросления стал постоянным посетителем Грозненского шахматного клуба. По образованию Геннадий Александрович - учитель истории, преподавал в школе, а затем работал заведующим художественно-реставрационной мастерской г. Грозного. Все свободное от работы время он отдавал шахматам.



В 1993г. накануне начала войны в г. Грозном Геннадий Александрович переехал с семьей на Кубань, в ст. Кущевскую и стал работать тренером по шахматам в ДЮСШ, где и работал до последних дней жизни. Общий трудовой стаж Геннадия Александровича более 60 лет Он воспитал не одно поколение юных шахматистов, многие из которых имеют разряды, успешно участвуют в районных, краевых соревнованиях по шахматам по настоящий день. Он взрастил впервые в Кущевском районе мастера спорта ФИДЕ по шахматам Зою Подлужную.

В течение многих лет он сотрудничал с районной газетой "Вперед", освещая на ее страницах яркие события из жизни Кущевских шахматистов.

Геннадий Александрович отличался большой проницательностью в шахматах. Он мог тонко сыграть в дебюте, уйти в глухую защиту, бурно атаковать или, наконец хладнокровно маневрировать.

В его личном портфолио более 50 почетных грамот и медалей за призовые места в районных и краевых турнирах по шахматам . Много благодарностей от отдела по физической культуре и спорту администрации Муниципального образования Кущевского района, за отличные спортивные результаты, многолетний добросовестный труд, несгибаемую силу воли и мастерство, яркую индивидуальность, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Кущевском районе, достойное представление Кущевского района на краевых соревнованиях.