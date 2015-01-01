Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 15 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

о проведении Всероссийских соревнований по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот

Организаторы: Российская шахматная федерация и Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная Корона». сообщают о проведении Всероссийских соревнований по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот ,который пройдет 07-17 марта 2017 г. Место проведения соревнования – Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи, КСКК «АкваЛоо» (ул. Декабристов 78б) 

УЧАСТНИКАМ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ КОМАНД ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 

Дорогие друзья!

Российская шахматная федерация и Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная Корона» (далее – Оргкомитет) рады принять вас в Лоо (Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи, КСКК «АкваЛоо», ул. Декабристов, 78б)

в рамках проведения первого всероссийского соревнования среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, который пройдет 07-17 марта 2017 г. 

Обращаем ваше внимание на следующие важные моменты:

 Оргкомитет берет на себя полностью расходы по проживанию команд, в том числе, приехавших раньше и уехавших позже сроков, указанных в официальном Положении о соревновании;

 В день приезда Оргкомитет предоставляет трансфер в отель, в день отъезда – из отеля, а также автобусы для дополнительной программы; в день приезда согласно поступившей к нам информации, на вокзале на платформе у головы поезда группы будут встречать представители Оргкомитета с табличкой РШФ; в случае возникновения непредвиденных ситуаций в день приезда или накануне ответственное лицо от Оргкомитета: Дмитрий Феофанов daf@ruchess.ru; +7 (968) 732-00-73; по всем остальным вопросам до приезда просьба обращаться к своим кураторам от Фонда или РШФ; в дни заезда и дни проведения соревнований контактное лицо: Анна Голотоваgolotova@ruchess.ru; +7 (916)4931443.

 Через кураторов от Фонда и РШФ просьба предоставить контактные телефоны всех сопровождающих;

 В программе мероприятий в рамках соревнования возможны изменения, о которых мы будем информировать заблаговременно; в холле отеля или возле игрового зала будет установлен стенд с информацией по планам на текущий и следующий день.

Это важно:

Ближайшая к отелю ж/д станция называется «Лоо».

Просим вас своевременно уведомлять своих кураторов из РШФ или Фонда об изменениях в составе команд (это важно для расселения) и датах приезда-отъезда;

При заселении в отель потребуется назвать фамилии участников своей команды; но при себе важно иметь свидетельство о рождении или паспорт, полис ОМС, справку учащегося на каждого спортсмена;

Просим вас сообщить воспитанникам о возможности поиграть в футбол; детям понадобятся спортивная одежда и купальные костюмы (в «Жемчужине» есть открытый бассейн с подогревом); погода в Сочи в мае обычно хорошая, однако нелишне взять что-то теплое и ветро- и влагонепроницаемое.

Желаем всем удачи!

C уважением,

Организационный комитет соревнований

 

Нравится
Social buttons

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета РШФ

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Андрей Владимирович Селиванов

Вице-президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Сергей Асланович Бешуков

Президент Краснодарской краевой федерации шахмат "КУБАНЬ"

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Гордиенко Геннадий Александрович

Председатель Шахматной федерации Кущевского района

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master