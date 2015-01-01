о проведении Всероссийских соревнований по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот

Организаторы: Российская шахматная федерация и Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная Корона». сообщают о проведении Всероссийских соревнований по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот ,который пройдет 07-17 марта 2017 г. Место проведения соревнования – Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи, КСКК «АкваЛоо» (ул. Декабристов 78б)

УЧАСТНИКАМ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ КОМАНД ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Дорогие друзья!

Российская шахматная федерация и Фонд социальных, благотворительных и культурных программ «Северная Корона» (далее – Оргкомитет) рады принять вас в Лоо (Краснодарский край, пос. Лоо, Большие Сочи, КСКК «АкваЛоо», ул. Декабристов, 78б)

в рамках проведения первого всероссийского соревнования среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, который пройдет 07-17 марта 2017 г.

Обращаем ваше внимание на следующие важные моменты:

 Оргкомитет берет на себя полностью расходы по проживанию команд, в том числе, приехавших раньше и уехавших позже сроков, указанных в официальном Положении о соревновании;

 В день приезда Оргкомитет предоставляет трансфер в отель, в день отъезда – из отеля, а также автобусы для дополнительной программы; в день приезда согласно поступившей к нам информации, на вокзале на платформе у головы поезда группы будут встречать представители Оргкомитета с табличкой РШФ; в случае возникновения непредвиденных ситуаций в день приезда или накануне ответственное лицо от Оргкомитета: Дмитрий Феофанов daf@ruchess.ru; +7 (968) 732-00-73; по всем остальным вопросам до приезда просьба обращаться к своим кураторам от Фонда или РШФ; в дни заезда и дни проведения соревнований контактное лицо: Анна Голотоваgolotova@ruchess.ru; +7 (916)4931443.

 Через кураторов от Фонда и РШФ просьба предоставить контактные телефоны всех сопровождающих;

 В программе мероприятий в рамках соревнования возможны изменения, о которых мы будем информировать заблаговременно; в холле отеля или возле игрового зала будет установлен стенд с информацией по планам на текущий и следующий день.

Это важно:

Ближайшая к отелю ж/д станция называется «Лоо».

Просим вас своевременно уведомлять своих кураторов из РШФ или Фонда об изменениях в составе команд (это важно для расселения) и датах приезда-отъезда;

При заселении в отель потребуется назвать фамилии участников своей команды; но при себе важно иметь свидетельство о рождении или паспорт, полис ОМС, справку учащегося на каждого спортсмена;

Просим вас сообщить воспитанникам о возможности поиграть в футбол; детям понадобятся спортивная одежда и купальные костюмы (в «Жемчужине» есть открытый бассейн с подогревом); погода в Сочи в мае обычно хорошая, однако нелишне взять что-то теплое и ветро- и влагонепроницаемое.

Желаем всем удачи!

C уважением,

Организационный комитет соревнований