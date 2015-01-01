Борису Васильевичу Спасскому - 80!

Президент РШФ Андрей Филатов поздравляет 10-го чемпиона мира с юбилеем



30 января 10-му чемпиону мира Борису Васильевичу Спасскому исполняется 80 лет. Поздравительное письмо великому шахматисту направил президент РШФ, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов.

Уважаемый Борис Васильевич!

От души поздравляю Вас с юбилеем!

Многие поколения шахматистов учились на Ваших партиях. Учились никогда не унывать, смело экспериментировать, бороться до конца при любых обстоятельствах. Три матча на первенство мира и бесчисленные отборочные соревнования закалили Ваш характер.

От лица всех любителей шахмат хочу поблагодарить Вас за то, что создали детскую школу в городе Сатка Челябинской области, где передаете опыт юным талантам из российской глубинки. Очень надеюсь увидеть Вашу автобиографическую книгу с комментариями к избранным партиям. Кому как не Вам писать такие труды: глубочайшему шахматисту-универсалу, великолепному рассказчику да к тому же журналисту по образованию!

Дорогой Борис Васильевич! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых творческих свершений! Продолжайте радовать нас своими глубокими рассуждениями о жизни и шахматах и остроумными афоризмами!

Президент Российской шахматной федерации

Андрей Филатов

Последний творец той удивительной эпохи. Очерк Д. Кряквина к 80-летию Бориса Васильевича Спасского

12 чемпион мира Анатолий Карпов:

– Спасский – гениальный шахматист. Он был и является частью великой истории шахмат. Он воспитал себя, свой характер, потому что когда-то был впечатлительным, эмоциональным, и это мешало ему в достижении побед. Но он работал над собой и смог себя сделать, смог стать чемпионом мира. Его матчи с Петросяном и Фишером вошли, конечно, в сокровищницу шахматной истории.

13 чемпион мира Гарри Каспаров:

– Борис Спасский – мой первый шахматный кумир. В 1969 году, когда я начал играть в шахматы, он как раз стал чемпионом мира, и за него болел мой папа. Матчевый сборник «Петросян – Спасский. 1969» стал моей первой шахматной книгой. И годы спустя, на подступах к Олимпу, я именно под влиянием партий Спасского взял на вооружение черными и защиту Тарраша, и систему Тартаковера – Макогонова – Бондаревского.

14 чемпион мира Владимир Крамник:

– Для меня главный урок его жизни заключается в том, что Спасский всегда поступал в соответствии со своими убеждениями, он живет, как мне кажется, в гармонии с самим собой. Борис Васильевич никогда не заигрывал с властями, не шел на тяжелые компромиссы.

http://ruchess.ru/news/all/borisu_vasilevichu_spasskomu_80/