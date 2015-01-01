Андрей Филатов: Моя основная задача – вернуть шахматам популярность

Андрей Филатов: Моя основная задача – вернуть шахматам популярность



Интервью президента РШФ в газете "Спорт-экспресс"

В 2014 году бизнесмен Андрей Филатов возглавил Российскую шахматную федерацию. В интервью Кириллу Зангалису для газеты "Спорт-экспресс" президент РШФ подводит итоги трехлетней работы.



– Какие задачи вы ставили перед собой, когда избирались на пост президента РШФ?

– Ключевое слово, с которым я шел на выборы, – популяризация. Его я повторял в каждом интервью, пытался донести до всех. Моя основная задача – вернуть шахматам популярность, вернуть спрос, которого долгое время не хватало. С этой точки зрения мы рассматривали (и продолжаем это делать) все наши действия. Чтобы добиться намеченного результата, разработали ряд программ и проектов.

– Расскажите о них поподробнее…

– Начнем с одного из важнейших – "Шахматы в школах". За три года этот проект существенно продвинулся, в первую очередь благодаря тому, что мы нашли постоянного и очень надежного партнера – Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Мы начинали работать только в одном регионе России, в Псковской области, сейчас продолжаем в семи, добрались до Забайкалья. Проект простой и достаточно эффективный, регионы выстраиваются в очередь, чтобы получить его. Это и есть "популяризации" – когда люди сами хотят участвовать в подобных программах. Хочется верить, что программа "Шахматы в школах" дойдет до самых удаленных регионов России.

Мы подготовили и выпустили учебно-методический комплект: школьный учебник, тетрадь и пособие для педагогов, для первого года обучения. Сейчас работаем над вторым годом, в 2017-м он будет готов. На собственные средства, на деньги Олимпийского комитета России мы уже обеспечили инвентарем и литературой сотни школ в нашей стране. Эта работа продолжается, благодаря проекту нам удалось заинтересовать шахматами десятки тысяч детей.

– Урок шахмат в этих школах – обязательный?

– Конечно, если директор школы или губернатор хотят сделать его обязательным, мы только "за"! Но в разных регионах и даже школах ситуация разная. Шахматы – прекрасный факультативный урок, поэтому мы не ставим задачи вводить его как обязательный, дети и так перегружены. Наша цель – научить детей играть и мыслить. Сейчас совместно с Министерством образования мы создаем комиссию, которая примет рекомендации для регионов, которые хотят ввести эту программу у себя. Логичным результатом этой программы стала интерес к турниру школьных команд “Белая ладья”.

– Этот турнир был популярен в СССР, а потом куда-то исчез. Как удалось быстро набрать обороты?

– Надо понимать, что "Белая ладья" не существует сама по себе. Финальный турнир, который по традиции начинается 1 июня, в день защиты детей, – это только верхушка айсберга. Смысл же соревнования в том, чтобы в нем участвовали как можно больше школ на предварительных этапах. После того как в 2014 году турнир открыл президент России Владимир Путин, мы получили большой заряд позитивной энергии и возможности для развития "Белой ладьи" в стране и за рубежом.

С 2015 года турнир стал международным, к нему присоединяется все больше стран. Победителями становились команды из Армении (2015) и Китая (2016), сейчас идут переговоры с федерациями США, Франции, некоторыми другими. В финал отбираются команды из всех регионов России. Мы еще далеки от идеала, но сейчас все больше губернаторов осознают важность этого соревнования.

– А как сейчас живут детские шахматные тренеры? Ведь от них тоже зависит очень многое. Российская шахматная школа сохранилась?

– Обычно на финалы "Белой ладьи" и на финалы детских чемпионатов России съезжаются лучшие тренеры нашей страны. Они занимаются и детьми, и с педагогами из регионов. Мы стараемся помогать педагогам, устраиваем их обучение, переаттестацию. В 2017 году будем создавать на базе РШФ и Министерства образования сертификационный центр, который будет давать тренерам возможность повышать квалификацию и достойно зарабатывать. Одна из задач, которую я ставил себе, – сделать востребованной профессию шахматного тренера. Существует проблема нехватки квалифицированных преподавателей, мы стараемся ее решить, но это дело небыстрое. На воспитание тренера требуется больше времени, чем на воспитание спортсмена.

– А в чем смысл проекта РШФ "Шахматы в детских домах"?

– Этот проект носит благотворительный характер, мы реализуем его с 2014 года. В рамках проекта РШФ также предоставляет инвентарь для занятий и обучает преподавателей, но задачи ставим другие. Мы не ждем спортивных побед, а стараемся просто помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. К настоящему моменту больше 300 детских домов в 64 регионах ввели обучение шахматам. Шахматы помогают в принятии самостоятельных решений, способствуют социализации, а это то, чего многим воспитанникам детских домов не хватает.

В 2016 г в Сочи состоялся чемпионат среди воспитанников детских домов и школ-интернатов "Восхождение". Команда-победитель (Симферопольская специализированная школа-интернат № 1) получила право принять участие в "Белой ладья"-2016. В этом году в финальном турнире примут участие уже около 40 команд.

– Какие еще региональные проекты вы считаете приоритетными?

– Возрождение шахматных клубов. Здесь предстоит много работы, вопрос связан с недвижимостью, а это всегда непросто. Шахматисты должны иметь свой дом. Раньше клубов было много, но в конце 80-х – начале 90-х годов они были либо проданы, либо просто закрыты.

Мы начали решение этого вопроса с Москвы. Отреставрировали ЦДШ (Центральный дом шахматиста), за что отдельное спасибо мэру Москвы Сергею Собянину, который очень помог в этом вопросе. ЦДШ на Гоголевском бульваре – это Мекка для любителей шахмат со всего мира. Этот дом видел очень многих известных гроссмейстеров, чемпионов мира, сюда приезжал Роберт Фишер. Это не только красивое здание, в котором проходят турниры. Это и уникальный музей, и шахматная школа. Наш клуб открыт для поэтов, писателей, музыкантов, бизнесменов. Здесь будут проходить концерты, творческие вечера, презентации книг, спонсорские мероприятия, бизнес-встречи. Мне очень приятно, что в свой первый визит в Москву в ранге президента Молдовы Игорь Додон нашел время для того, что посетить клуб на Гоголевском бульваре, 14.

Хотелось бы, чтобы в каждом крупном городе России существовал такой клуб. Местные власти и федерации должны думать об этом, открывать клубы и поддерживать их.

– Но, как правило, местные федерации не обладают соответствующими возможностями. Пойди поспорь с мэром или губернатором за здание.

– Не надо спорить, надо дружить: создавать попечительские советы и приглашать в них людей, которые принимают решения. Я очень благодарен пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который согласился возглавить попечительский совет РШФ. Этот совет очень много делает для развития шахмат в России.

В наш попечительский совет входят известные политики, бизнесмены, шахматисты, чиновники, деятели культуры. Это люди, которые неравнодушны к шахматам. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить членов совета Андрея Гурьева (компания "Фосагро") и Эдуарда Тарана (холдинг РАТМ), которые очень много делают для развития нашей игры. Региональные федерации должны присмотреться к этому опыту и создавать свои попечительские советы. Понятно, что на бюджетном финансировании существовать очень трудно. Шахматам не хватает инфраструктуры; наша задача – создать ее и показать пример, как это должно работать. Важнейший элемент этой инфраструктуры – налаживания связи с обществом. То есть работа – именно работа – со средствами массовой информации. Если вы хотите, чтобы люди были вовлечены в вашу работу, они должны знать, что вы делаете.



– Для многих СМИ шахматы по-прежнему остаются слишком сложной и непонятной темой. Как вы решаете эту проблему?

– Рассказываем, показываем, объясняем. Дружим с журналистами, обозревателями, редакторами. Не отказываемся от интервью, рассылаем релизы, информируем. В плане освещения шахмат в последние годы случился настоящий прорыв. Мы наладили системную работу и получили результат. Наши события представлены в прессе в ежедневном режиме, в информационных агентствах, на сайтах, на радио, в ТВ-новостях. Отдельное спасибо ведущей спортивной газете "Спорт-Экспресс", которая много внимания уделяет шахматам. Единственное, чего не хватает, – чтобы на одном из телевизионных каналов появилась регулярная шахматная передача. Это бы привлекло к игре еще десяток тысяч детей.

– Но для того, чтобы СМИ уделяли больше внимания, нужно регулярно проводить интересные соревнования.

– Текущим турнирным положением я доволен. Количество соревнований растет, причем на всех уровнях. К примеру, становится все больше детских этапов Кубка России. Детей, которые занимаются шахматами, очень много, и им всем надо где-то играть. Мы поддерживаем эти и многие другие турниры, отправляем победителей чемпионатов России на детские чемпионаты мира и Европы. Проводим один из самых массовых турниров (почти 2000 участников) не только в шахматах, но и во всех видах спорта – это финальный этап чемпионата России (от 8 до 20 лет). Поэтому и показали в 2016 году очень высокие результаты на детских чемпионатах мира и Европы, завоевав рекордные 25 медалей и выиграв первое общекомандное место.

– Существует какая-то государственная поддержка для развития детских талантов?

– Один из важнейших результатов нашей работы – появление в детском образовательном центре "Сириус" шахматного направления. Открытие прошло в торжественной обстановке, в присутствии президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что страна всегда помогала шахматам, а шахматы стране…

Это уникальный центр, аналогов которого нет в мире. Благодаря "Сириусу" в каждом регионе нашей страны у детей появилась возможность проявить себя. Чиновники высокого уровня, как правило – вице-губернаторы, отвечают за то, насколько полно представлен регион в "Сириусе". Тот факт, что юные шахматисты попали в "Сириус", для нас очень важен. Это означает, что внимания к юным шахматистам будет больше.

Курирует работу тренеров и лучших юниоров 14-й чемпион мира Владимир Крамник: несмотря на то, что он активно играет и остается в числе лучших шахматистов мира, Владимир отдает свое время и силы будущим чемпионам.

– Обучение платное?

– Нет, для детей абсолютно бесплатно. Фонд "Талант и успех" оплачивает проживание и перелет, а РШФ – работу тренеров. В 2017 году запланировано 16 сессий. С детьми работают наши лучшие специалисты. Конкуренция большая, желающих заниматься очень много. Надеюсь, "Сириус" станет одной из важнейших точек роста юных шахматистов.



– А как живут те, кто уже выбрал шахматы своей основной специальностью?

– Как всегда, в спорте - в зависимости от результата. Возможности зарабатывать на жизнь у шахматистов в России есть, особенно высокого уровня. Топ-гроссмейстеры охотно принимают участие в Суперфиналах чемпионата России – это главный календарный турнир РШФ. Как правило, эти турниры проходят в регионах. Совместно с Фондом Тимченко мы разработали программу "Шахматы в музеях" и уже провели соревнования в Казани, Чите, Калининграде, Новосибирске. В 2016 году чемпионы России получили автомобили от компании "Рено Россия", в 2017 эта традиция продолжится.

В Москве каждый год проходят соревнования высшего уровня. Традиционный Мемориал Таля, один из сильнейших турниров в мире, недавно отметил 10-летний юбилей – это происходит благодаря постоянной поддержке вице-премьера и настоящего любителя шахмат Аркадия Дворковича. В 2014 году мы возродили "Аэрофлот-опен", один из сильнейших открытых турниров в мире. В конце февраля в Москве пройдет 15-й турнир!

Не будем забывать и о двух турнирах претендентов – в Ханты-Мансийске и Москве. В Хантах Сергей Карякин занял чистое второе место, а в Москве победил и вышел на матч за шахматную корону.

– Не могу не спросить о матче в Нью-Йорке. После него Карякин стал одним из самых известных спортсменов страны. А ведь на Сергея в этом поединке мало кто ставил, многие специалисты предрекали разгром…

– Карякин добился выдающихся результатов. Он выиграл немало супертурниров (дважды Ставангер, Вейк-н-Зее, Кубок мира, Мемориал Таля), становился чемпионом мира по быстрым шахматам, недавно стал чемпионом мира по блицу. Тот факт, что он вышел на матч, – уже большое достижение. Не стоит забывать, что последний раз наш соотечественник боролся за корону в 2008 году, – тогда Владимир Крамник уступил Виши Ананду. РШФ очень поддерживала Сергея при подготовке. Не сомневаюсь, что его пример поможет другим молодым шахматистам поверить в себя, подняться на новую ступень. Возможности для развития у них есть, главное – не упустить свой шанс.

– А когда наша сборная выиграет "золото" на всемирной шахматной Олимпиаде?

– Наши девушки делали это три раза подряд начиная с 2010 года. На последней Олимпиаде в Баку все решил матч с Китаем в последнем туре – к сожалению, мы не смогли повторить успех. У мужчин же за последние 20 лет очень выросла конкуренция. Популярность шахмат растет, сейчас почти не осталось слабых команд, а пять-шесть сборных всегда претендуют на золото. Поэтому дать точный ответ на вопрос "когда" невозможно.

Важно, что РШФ многое делает для поддержки сборной. У игроков отличная мотивация, благодаря поддержке спонсора – "ФСК ЕЭС", мы проводим регулярные сборы с лучшими тренерами. В 2016 году компания Volga Group помогла нам оснастить игроков сборной суперкомпьютерами, они сейчас необходимы для полноценной работы. Результат должен прийти. В этом году нас ждут чемпионаты миры и Европы, ну а в следующем году очередной главный вызов - Всемирная шахматная Олимпиада в Грузии.



Оригинал http://ruchess.ru/news/all/andrey_filatov_moya_osnovnaya_zadacha_vernut_shakhmatam_populyarnost/