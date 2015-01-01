Открытый чемпионат города Армавира Краснодарского края по классическим шахматам

В шахматном клубе по ул.Кирова,50 с 16 по 24 января проводился открытый чемпионат города Армавира по классическим шахматам. В турнире приняло участие 64 самых лучших спортсмена. В наш город для участия в таком турнире приехали и гости из Ейска, Курганинска, Успенского района, Новокубанска, Гулькевичи. Хотелось бы отметить, что в турнире приняли участие 50% школьников из шахматной школы нашего города, кстати хорошо подготовленных и обученных.

И вот сенсационный результат..участник шахматной школы Осман Пшмахов 11 летний школьник становится чемпионом города Армавира-2017 набрав 8,5 очков из 9 возможных. На втором месте оказался чемпион города 2016 года Олег Кудрин набрав 7 из 9 и третье место досталось Борису Твелову. Все участники имеют разряд кандидата в мастера спорта.

А вот чемпионкой города среди женщин стала Елена Ворушило набрав в общем зачёте 6 из 9.

Всего призёров было 15 человек, почти каждый четвёртый получил приз

информацию предоставил: Ширшиков Николай Васильевич

АГОО "Шахматная федерация" г.Армавира