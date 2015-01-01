В Геленджике прошла XIII сессия "Школы дипломированных специалистов"
С ребятами работали Борис Савченко и Дмитрий Скорченко
В Геленджике завершилась XIII сессия "Школы дипломированных специалистов". В сессии приняли участия 25 шахматистов разного возраста. Спортсмены были поделены на 2 группы.
Со старшей группой (рейтинг ФИДЕ 1700-2200) работу вел ведущий лектор ШДС гроссмейстер Борис Савченко. Тема занятий - "Принятие решения в ограниченном формате времени". Гроссмейстер делился своим опытом; также ребята разыгрывали специально подобранные упражнения.
С младшей группой работу вел гроссмейстер Дмитрий Скорченко, который анализировал с подрастающим поколением шахматные окончания.
В рамках фестиваля традиционно прошел открытый рейтинговый турнир для участников фестиваля и всех желающих. Победу одержал гроссмейстер Мелор Бедиа, набравший 8,5 очков из 9. Вторым стал гроссмейстер Дмитрий Скорченко - 8 очков. На 2 очка отстал Генрих Рольгейзер.
Итоговая таблица
Все сыгранные партий турнира разбирались с Борисом Савченко сразу после окончания.
Также в рамках сессии был проведен блицтурнир. Порадовали своим участием в праздничном соревновании KAVKAZ-CHESS Борис Савченко и гордость России Илья Маковеев.
Итоги: 1. Б. Савченко, 2. М. Бедия, 3. Д. Скорченко, 4. И. Маковеев, и т.д.
Организаторы планируют провести следующие сборы в Геленджике с 27 мая по 6 июня. Лекторский состав: Савченко Борис, Призант Ярослав, Скорченко Дмитрий.
Сайт Kavkaz-chess.ru
Информацию предоставил С. Фазульянов
http://ruchess.ru/news/all/v_gelendzhike_proshla_xiii_sessiya_shkoly_diplomirovannykh_spetsialistov/