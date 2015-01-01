В Геленджике прошла XIII сессия "Школы дипломированных специалистов"

В Геленджике прошла XIII сессия "Школы дипломированных специалистов"





С ребятами работали Борис Савченко и Дмитрий Скорченко

В Геленджике завершилась XIII сессия "Школы дипломированных специалистов". В сессии приняли участия 25 шахматистов разного возраста. Спортсмены были поделены на 2 группы.

Со старшей группой (рейтинг ФИДЕ 1700-2200) работу вел ведущий лектор ШДС гроссмейстер Борис Савченко. Тема занятий - "Принятие решения в ограниченном формате времени". Гроссмейстер делился своим опытом; также ребята разыгрывали специально подобранные упражнения.

С младшей группой работу вел гроссмейстер Дмитрий Скорченко, который анализировал с подрастающим поколением шахматные окончания.

В рамках фестиваля традиционно прошел открытый рейтинговый турнир для участников фестиваля и всех желающих. Победу одержал гроссмейстер Мелор Бедиа, набравший 8,5 очков из 9. Вторым стал гроссмейстер Дмитрий Скорченко - 8 очков. На 2 очка отстал Генрих Рольгейзер.

Итоговая таблица

Все сыгранные партий турнира разбирались с Борисом Савченко сразу после окончания.

Также в рамках сессии был проведен блицтурнир. Порадовали своим участием в праздничном соревновании KAVKAZ-CHESS Борис Савченко и гордость России Илья Маковеев.

Итоги: 1. Б. Савченко, 2. М. Бедия, 3. Д. Скорченко, 4. И. Маковеев, и т.д.

Организаторы планируют провести следующие сборы в Геленджике с 27 мая по 6 июня. Лекторский состав: Савченко Борис, Призант Ярослав, Скорченко Дмитрий.

Сайт Kavkaz-chess.ru



Информацию предоставил С. Фазульянов

http://ruchess.ru/news/all/v_gelendzhike_proshla_xiii_sessiya_shkoly_diplomirovannykh_spetsialistov/