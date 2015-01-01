14-15 января в городе Армавире прошёл 7-ий Международный шахматный турнир «Мемориал А. Карабахцяна»

14-15 января в городе Армавире прошёл 7-ий Международный шахматный турнир «Мемориал А. Карабахцяна» трагически погибшему…по быстрым шахматам

Талантливому молодому шахматисту в небольшом спортивном городе Армавире удалось достичь колоссальных результатов. Выполнить норму мастера спорта по шахматам, по мнению ведущих шахматистов Южного Федерального округа, в ближайшее время, несомненно, стал бы первым гроссмейстером г. Армавира.

неоднократно в газете «Армавирский собеседник» были статьи 4-ый «К» Г. Каспаров, А Карпов, В.Крамник…И вот… трагически погиб… потеря сильнейшего игрока города… Края, ЮФО.



В турнире приняло участие 81 шахматист из 10 регионов России. Из них 4 гроссмейстера, 10 международных мастеров,10 мастеров ФИДЕ, 42 кандидатов в мастера спорта, 10 перворазрядников и 5 участников 2-го разряда

15 января участники завершили турнир, места распределились так:

1 место занял гроссмейстер Антон Демченко из г. Новороссийска набрав 8 очков из 9

2 место - международный мастер из Сочи 7 из 9 Давид Закарян

3 место - гроссмейстер Вячеслав Захарцов из Ростова из 6,5 из 9

Лучшим среди ветеранов: Валерий Ляшенко из Армавира

Лучшей среди женщин Марина Нечаева гроссмейстер из Ставрополя

Лучший среди школьников Григорий Айвазян из Новокубанска.

Все участники награждены специальными призами.

В заключении участники турнира выразили соболезнование «шахматной федерации» г. Армавира в утрате одного из сильнейших шахматистов г. Армавира Андраника Карабахцяна и поблагодарили за отличную организацию соревнований.

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»