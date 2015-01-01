МОО ШФЮО в г. Армавире проводит Судейский семинар по виду спорта шахматы.

В г. Армавире Краснодарского края ,с 16 января будет проходить семинар судей по шахматам (юный спортивный 1.2. и 3 категории.) Ответственность по проведению семинара возлагается на Армавирскую общественную организацию "Шахматная федерация"