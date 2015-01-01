В г. Армавире Краснодарского края ,с 16 января будет проходить семинар судей по шахматам (юный спортивный 1.2. и 3 категории.) Ответственность по проведению семинара возлагается на Армавирскую общественную организацию "Шахматная федерация"
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае
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В г. Армавире Краснодарского края ,с 16 января будет проходить семинар судей по шахматам (юный спортивный 1.2. и 3 категории.) Ответственность по проведению семинара возлагается на Армавирскую общественную организацию "Шахматная федерация"