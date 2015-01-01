01 декабря 2016 года стартовал Конкурс на лучшую организацию обучения шахматам в государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края в 2016-2017 учебном году.
Конкурс проводится по номинациям:
- "Лучшая городская образовательная организация"
- "Лучшая сельская образовательная организация"
Состав Оргкомитета Конкурса:
- Председатель Оргкомитета: Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - Синюгина Татьяна Юрьевна;
- Ответственный секретарь Оргкомитета: Директор ДЮСШ-7 - Фомиченко Эдуард Алексеевич;
- Заместитель Министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - Воробьева Елена Викторовна;
- и.о. руководителя ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта системы образования - Тищенко Ольга Ивановна;
- Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского кра - Сметана Владимир Васильевич;
- Вице-президент Федерация шахмат города Краснодара - Пешков Вадим Викторович.
Состав Конкурсной комиссии:
- Председатель Комиссии: Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - Синюгина Татьяна Юрьевна;
- Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Директор ДЮСШ-7 - Фомиченко Эдуард Алексеевич;
- Исполнительный директор Российской шахматной Федерации - Глуховский Марк Владимирович;
- Заместитель генерального Директора Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко - Барадачев Игорь Иванович;
- Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края - Сметана Владимир Васильевич.
Положение о Конкурсе: