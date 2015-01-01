Конкурс: Три лучшие школы Краснодарского края получат компьютерные классы!

01 декабря 2016 года стартовал Конкурс на лучшую организацию обучения шахматам в государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края в 2016-2017 учебном году.

Конкурс проводится по номинациям:

"Лучшая городская образовательная организация"

"Лучшая сельская образовательная организация"

Состав Оргкомитета Конкурса:

Председатель Оргкомитета: Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - Синюгина Татьяна Юрьевна;

Ответственный секретарь Оргкомитета: Директор ДЮСШ-7 - Фомиченко Эдуард Алексеевич;

Заместитель Министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - Воробьева Елена Викторовна;

и.о. руководителя ГБУ КК "Центр развития физической культуры и спорта системы образования - Тищенко Ольга Ивановна;

Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского кра - Сметана Владимир Васильевич;

Вице-президент Федерация шахмат города Краснодара - Пешков Вадим Викторович.

Состав Конкурсной комиссии:

Председатель Комиссии: Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - Синюгина Татьяна Юрьевна;

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии: Директор ДЮСШ-7 - Фомиченко Эдуард Алексеевич;

Исполнительный директор Российской шахматной Федерации - Глуховский Марк Владимирович;

Заместитель генерального Директора Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко - Барадачев Игорь Иванович;

Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края - Сметана Владимир Васильевич.

Положение о Конкурсе: