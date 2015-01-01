В Краснодаре состоялось обучение преподавателей в рамках проекта "Шахматы в школах"

В городе Краснодаре с 19 по 21 декабря 2016 года в ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края состоялось очное обучение 35-ти преподавателей реализующих проект "Шахматы в школах" на территории Краснодарского края.

Лекции прочел Руководитель международного центра шахматного образования Костьев Александр Николаевич.

"Обучение и повышение квалификации преподавателей проекта "Шахматы в школах" - это ключевой элемент всего проекта, т.к. результат в целом может быть достигнут, только если есть должные компетенции у преподавателей, шахматная литература, инвентарь и правильная мотивация" - отметил Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

Справка:

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края закреплено введение урока шахмат в 35 школ края. В рамках проекта «Шахматы в школах» эти школы обеспечиваются шахматами, демонстрационными досками и шахматными часами.

Также в школы передается учебно-методическое пособие «Шахматная школа» В.Барского для первого года обучения шахматам, рекомендованное РШФ и изданное при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Комплекс включает учебник и рабочую тетрадь для ученика, и методическое пособие для учителя. Методическое пособие ориентировано, прежде всего, на педагогов начального школьного образования, которые смогут максимально быстро и качественно улучшить свои знания о шахматах. На основе данной методики любой педагог, даже не имеющий опыта преподавания шахмат, сможет организовать проведение занятий в течение учебного года (33 урока, по одному уроку в неделю).

Проект «Шахматы в школах» реализуется РШФ при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с 2014 года. Псковская область, а затем и Забайкальский край, стали первыми регионами, где в рамках проекта школы оснащали инвентарем и проводили Конкурс на лучшее преподавание шахмат в школах. С 2016-2017 учебного года после проведения конкурса среди регионов, в проект включен и Краснодарский край, а также Алтайский край, Новосибирская область, Московская область и Республика Ингушетия.

Проект «Шахматы в школах» включает различные виды деятельности по поддержке развития шахмат в общеобразовательных учреждениях: от поставок шахматного инвентаря и учебной литературы, до проведения Конкурса на лучшее преподавание шахмат в школах.