В Москве состоялось заседание Наблюдательного Совета РШФ

Подведены итоги 2016 года, обсуждены планы на будущее

В пятницу 23 декабря в Москве в гостинице "Рэдиссон Славянская" состоялось заседание Наблюдательного Совета РШФ. С приветственным словом к участникам и гостям обратился президент РШФ Андрей Филатов, после чего он поручил вести заседание исполнительному директору федерации Марку Глуховскому.

Председатель ревизионной комиссии РШФ Халиль Барлыбаев доложил об итогах проведенной проверки деятельности федерации и сообщил, что никаких серьезных нарушений выявлено не было.

Марк Глуховский рассказал о том, чем занималась федерация в уходящем году и как выступали российские шахматисты в крупнейших соревнованиях. Особо он отметил резко возросший после матча в Нью-Йорке интерес к шахматам федеральных и региональных СМИ, в том числе телевидения. Андрей Филатов сформулировал одну из первоочередных задач: добиться появления еженедельной учебной шахматной программы на ТВ. Также президент РШФ призвал участников заседания активнее работать с губернаторами и другими представителями власти в регионах.

Проект календаря РШФ на 2017 год представил заместитель исполнительного директора РШФ Александр Ткачев. Он отметил, в частности, что в следующем году появится несколько новых крупных турниров, таких как Мемориал А. Суэтина (3-13 января, Тула), Мемориал В. Корчного - этап Кубка России (15-25 августа, Санкт-Петербург), а в Набережных Челнах с 1 по 11 августа пройдет еще один этап женского Кубка России.

Члены Наблюдательного Совета утвердили Положение о спортивных санкциях в виде спорта "шахматы" и Положение о Контрольно-дисциплинарной комиссии РШФ в новой редакции. Ознакомиться с этими документами можно на странице Наблюдательного Совета.

Был также утвержден бюджет РШФ на 2017 год. Вступительные и ежегодные членские взносы в РШФ по-прежнему остаются нулевыми.

А. Ткачев, М. Глуховский и А. Филатов рассказали о всё возрастающей роли российского рейтинга, на основе которого теперь присваиваются спортивные разряды. РШФ будет бесплатно обсчитывать этот рейтинг во всех соревнованиях, тогда как расходы по оплате международного рейтинга перекладываются на организаторов и участников турниров.

О деятельности гроссмейстерских центров РШФ и образовательного центра «Сириус» рассказал старший тренер сборных команд России гроссмейстер Сергей Яновский. Также он призвал представителей региональных шахматных федераций активнее взаимодействовать с "Сириусом" и направлять туда своих лучших юных шахматистов.

Марк Глуховский рассказал о благотворительных и социальных программах РШФ. Проект «Шахматы в детские дома» ввиду его особой важности был выделен в отдельный пункт повестки дня. Исполнительный директор РШФ проинформировал о том, как развивается работа со СМИ, и поблагодарил всех спонсоров федерации - как крупные компании, так и частных лиц.

Еще один пункт повестки заседания - работа Центрального Дома шахматиста в 2017 году. Масштабная реконструкция исторического здания, проведенная при поддержке Правительства Москвы, практически завершена, и в 2017 году ЦДШ проведет немало крупных мероприятий, в том числе международные турниры. Именно здесь планируется провести майский этап Гран-при ФИДЕ. Андрей Филатов призвал представителей региональных ШФ активно использовать ЦДШ и музей шахмат для встреч с потенциальными спонсорами и деловыми партнерами.

В 2017 году исполнится 80 лет Борису Васильевичу Спасскому и 95 лет Юрию Львовичу Авербаху. Торжественные вечера в честь юбиляров также пройдут в Центральном Доме шахматиста.

В конце заседания после эмоционального выступления гроссмейстера Марии Манаковой Наблюдательный Совет принял решение восстановить Женскую комиссию РШФ.

Кроме того, в пункте "Разное" были рассмотрены вопросы о порядке проведения заочных заседаний Наблюдательного Совета и о формировании судейских коллегий на основных соревнованиях РШФ.

Позднее на нашем сайте будет опубликован протокол заседания Наблюдательного Совета РШФ.

Фотографии Владимира Барского

http://ruchess.ru/news/all/v_moskve_sostoyalos_zasedanie_nablyudatelnogo_soveta_rshf/