В Кущевском районе Краснодарского края состоялся первый "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам"

18 декабря 2016 года в станице Кущевской Кущевского района Краснодарского края состоится первый "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам".

Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития шахмат в Кущевском районе (Краснодарский край, Российская Федерация) при поддержке КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

Официальный старт мероприятию дал заместитель главы администрации муниципального образования Кущевский район Елена Николаевна Коротенко.

Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кущевский район Сергей Анатольевич Карапищенко отметил: «У нас много турниров проходит на уровне района и мы их поддерживаем, но сегодня мы принимаем гостей из всего края и Ростовской области и мы надеемся, что данный турнир позволит повысить шахматное мастерство кущевских шахматистов».

Генеральный спонсор соревнования ООО "ОЕК-Холдинг", призовой фонд соревнования составил 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Первое место в общем зачете завоевал армавирец – Кудрин Олег с результатом 7,5 из 9-ти. Второе место занял Даниелян Левон с результатом 7 из 9-ти, третье место по дополнительным показателям занял Голованов Юрий с результатом 6,5 из 9-ти.

Лучшим среди детей до 18-ти лет стал Березин Вадим с результатом 5 из 7-ти.

Победитель женского турнира стала Лидия Франк и лучший результат в турнире среди инвалидов показал Шушанян Сергей.

Турнирные таблицы: