Российская делегация стала лучшей на школьном первенстве мира в Сочи

Наши соотечественники взяли 13 медалей

В "Жемчужине" подведены итоги школьного первенства мира 2016 года.

Технические результаты:

Д7. 1. А.Хмадамова - 7,5, 2. О.Олимова (обе - Узбекистан), 3. А.Роуда (ОАЭ) - по 6,5.

Ю7. 1.Н. Содбилегт (Монголия) - 8, 2. Вей Кси (Китай) - 7,5, 3. К.Бегмуратов (Узбекистан) - 7.

Д9. 1.С.Гасимова (Азербайджан) - 7,5, 2.Галина Михеева, 3. Вероника Шубенкова (обе - Россия) - по 7.

М9. 1.Л.Лысцов, 2.Г.Симонян - по 7,5 3. Д.Манелюк ( все - Россия) - 7.

Д11. 1. П.Дхаяна (Индия) - 7,5, 2. Е.Насырова (Россия) - 7, 3. М. Камалиденова (Казахстан) - 6,5.

М11. 1. И.Маковеев (Россия), 2. Д.Синдаров (Узбекистан), 3. М. Петков (Болгария) - по 7.

Д13. 1. Н.Башкански (США) - 7, 2. И.Попова (Россия), 3. Н.Харуши (Шри-Ланка) - по 6,5.

М13. 1. Н.Абдусатторов (Узбекистан) - 8, 2. Х.Тхилкартне (Шри-Ланка) - 7,5, 3. Б.-Э.Давид (Румыния) - 6,5.

Д15. 1.А.Харшини (Индия) - 7,5, 2. А.Сакоренко (Россия) - 6,5, 3. И.Арда (Турция) - 6.

Ю15. 1.О.Быков (Россия) - 7,5, 2. М.Ибрахимли (Азербайджан) - по 7,5, 3. Н.Якуббоев (Узбекистан) - по 7.

Д17. 1. А.Димитрова 8,5, 2. А.Арбунова (обе - Россия) - 6,5, 3. С.Доган (Турция) - 5,5.

Ю17. С.Атабаев (Туркменистан) - 7, 2. Б.Озер (Турция) - 6,5, 3.Д.Чередниченко (Россия) - 6.

Российская делегация завоевала 13 наград (4 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых), победив в общем зачете. РШФ поздравляет наших призеров, их родителей и тренеров с успехом!

http://ruchess.ru/news/all/rossiyskaya_delegatsiya_pobedila_na_shkolnom_pervenstve_mira_v_sochi/