Краснодарский край продолжает программу РШФ "Шахматы в детские дома и интернаты"

Краснодарский край продолжает программу РШФ "Шахматы в детские дома и интернаты"

5 декабря 2016 года, к Благотворительной программе РШФ подключилось Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №2 г. Армавира Краснодарского края.



На торжественном мероприятии были вручены шахматный инвентарь и шахматная литература. В церемонии вручения приняли участие и.о. директора Епифанцева О.И. и сотрудники учреждения.



Вице-президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края" Ширшиков Н. В. вручил шахматный инвентарь и литературу, рассказал историю возникновения шахмат, познакомил детей с шахматными фигурами и их ходами, с игровыми ситуациями, используемыми для обучения игре в шахматы.



В торжественной обстановке, состоялся сеанс одновременной игры, который провел чемпион города Армавира по шахматам Кудрин О.И.

Воспитанники интерната горячо поблагодарили Российскую шахматную федерацию и КОО «Федерации шахмат Краснодарского края» за оказанную помощь!