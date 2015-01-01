Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 14 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

В "Жемчужине" сыграны партии четвертого тура первенства мира среди школьников

В "Жемчужине" сыграны партии четвертого тура первенства мира среди школьников
Впереди выходной
Россияне после четырех туров впереди в большинстве возрастных категориях школьного первенства мира в Сочи.

До 7 лет Олеся Федорова b Анна Брюханова имеют 3 из 4, у мальчиков до 7 лет у Леонида Ефимова 3,5 из 4.

До 9 лет лидирует Галина Михеева - у россиянки и ее конкурентки из Китая по 4 очка из 4 возможных. У мальчиков до 9 лет без промахов выступают Гордей Колесов и Владислав Кочетов - они сразятся за лидерство в 5 туре.

До 11 лет у мальчиков на чистом первом месте Илья Маковеев. Среди девочек 3,5 из 4 набрали Мария Якимова, Маргарита Гаер и Маргарита Зверева

 До 13 лет у мальчиков Руслан Муртазин, Григорий Тер-Саакян, Илья Абрамов, Генрих Ройгельзер, Артем Бабекян, Леонид Кретов имеют в своем активе по 3 очка, а у девочек пока вне конкуренции Софья Бандурина.

До 15 лет у юношей на чистом втором месте Олег Быков, который набрал 3,5 очка. Среди девушек на чистом первом месте индианка А.Харшини, ее преследуют Анна Кочукова и Адриана Сакоренко.

До 17 лет у юношей лидируют Дмитрий Чередниченко, Озен Бахадир (Турция), Сапармырат Атабаев (Туркменистан) - по 3,5 очка, а у девушек впереди всех Александра Димитрова.

Утром перед туром прошел турнир по блицу, в котором победил Нордибек Абдусатторов (Узбекистан) - 6,5 из 7. По дополнительным показателям отстали Озен Бахадир (Турция) и Нордибек Яккубоев (Узбекистан).

Также состоялась презентация учебно-методического комплекса, которую провел его автор, международный мастер Владимир Барский.

Завтра, 7 декабря на турнире выходной день, а 8 декабря состоятся 5 и 6 туры.

Жеребьевка и результаты
http://ruchess.ru/news/all/v_zhemchuzhine_sygrany_partii_chetvertogo_tura_pervenstva_mira_sredi_shkolnikov/

Нравится
Social buttons

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета РШФ

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Андрей Владимирович Селиванов

Вице-президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Сергей Асланович Бешуков

Президент Краснодарской краевой федерации шахмат "КУБАНЬ"

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Гордиенко Геннадий Александрович

Председатель Шахматной федерации Кущевского района

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master