В "Жемчужине" сыграны партии четвертого тура первенства мира среди школьников

В "Жемчужине" сыграны партии четвертого тура первенства мира среди школьников

Впереди выходной

Россияне после четырех туров впереди в большинстве возрастных категориях школьного первенства мира в Сочи.

До 7 лет Олеся Федорова b Анна Брюханова имеют 3 из 4, у мальчиков до 7 лет у Леонида Ефимова 3,5 из 4.

До 9 лет лидирует Галина Михеева - у россиянки и ее конкурентки из Китая по 4 очка из 4 возможных. У мальчиков до 9 лет без промахов выступают Гордей Колесов и Владислав Кочетов - они сразятся за лидерство в 5 туре.

До 11 лет у мальчиков на чистом первом месте Илья Маковеев. Среди девочек 3,5 из 4 набрали Мария Якимова, Маргарита Гаер и Маргарита Зверева

До 13 лет у мальчиков Руслан Муртазин, Григорий Тер-Саакян, Илья Абрамов, Генрих Ройгельзер, Артем Бабекян, Леонид Кретов имеют в своем активе по 3 очка, а у девочек пока вне конкуренции Софья Бандурина.

До 15 лет у юношей на чистом втором месте Олег Быков, который набрал 3,5 очка. Среди девушек на чистом первом месте индианка А.Харшини, ее преследуют Анна Кочукова и Адриана Сакоренко.

До 17 лет у юношей лидируют Дмитрий Чередниченко, Озен Бахадир (Турция), Сапармырат Атабаев (Туркменистан) - по 3,5 очка, а у девушек впереди всех Александра Димитрова.

Утром перед туром прошел турнир по блицу, в котором победил Нордибек Абдусатторов (Узбекистан) - 6,5 из 7. По дополнительным показателям отстали Озен Бахадир (Турция) и Нордибек Яккубоев (Узбекистан).

Также состоялась презентация учебно-методического комплекса, которую провел его автор, международный мастер Владимир Барский.

Завтра, 7 декабря на турнире выходной день, а 8 декабря состоятся 5 и 6 туры.

Жеребьевка и результаты

http://ruchess.ru/news/all/v_zhemchuzhine_sygrany_partii_chetvertogo_tura_pervenstva_mira_sredi_shkolnikov/