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Реализация программы «Шахматы в детские дома и интеренаты России» ГКУ СО «Ленинградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Реализация программы «Шахматы»,
направленной на обучение детей правилам игры, усвоение ими теоретических и практических знаний и умений в области шахмат.

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских регионах, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.

Занятия шахматами с традиционной точки зрения относятся к физкультурно-спортивному направлению. Вместе с тем, характер и содержание обучения этой игре в значительной степени связаны с интеллектуально-мыслительной деятельностью, с общекультурным развитием и обладают широкими личностно-формирующими и образовательно-развивающими возможностями.
В Ленинградском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних реализуется программа дополнительного образования «Шахматы», руководителем которого является воспитатель М.А. Приболовец.

Регулярные целенаправленные занятия шахматами в учреждении начались с посещения нашего реабилитационного центра представителями Федерации шахмат Краснодарского края, которые обучили воспитанников элементарным правилам игры, передвижению фигур и подарили комплекты шахмат.
Занятия носят теоретический и практический характер. Воспитанники развивают логическое мышление, волевые качества, потребности в личностном самосовершенствовании.
За полгода уже проведено 3 шахматных турнира, в которых приняли участие не только воспитанники нашего центра, но и сотрудники. В преддверии дня инвалида проведен товарищеский матч между получателями социальных услуг ГКУ СО «Ленинградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГБУ СО КК «Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Спасибо президенту КОО Федерация шахмат Краснодарского края Сметане Владимиру Васильевичу, РШФ, благотворительному фонду Тимченко за предоставленную воспитанникам центра возможность профессионально заниматься шахматами.

 

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