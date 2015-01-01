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АНОНС: 18-го декабря 2016 года стартует "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам

18 декабря 2016 года в станице Кущевской Кущевского района Краснодарского края состоится первый "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам".

Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития шахмат в Кущевском районе (Краснодарский край, Российская Федерация) при поддержке КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

Задачами проведения спортивного соревнования являются:

  • вовлечение населения Кущевского района в шахматный спорт;
  • укрепление связей между шахматистами Кущевского района;
  • повышение спортивного мастерства шахматистов Кущевского района;
  • определение победителей и призеров в командном и личном зачете.

"Мы поддерживаем решение кущевских шахматистов по активизации шахматной жизни в районе, и очень важно, что данное соревнование проводится при личной поддержке Главы муниципального образования Кущевского района Сергея Владимировича Ламонова!" - Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО Федерация шахмат Краснодарского края

Призовой фонд соревнования 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Генеральный спонсор соревнования ООО "ОЕК-Холдинг".

"Мне приятно поддержать инициативу шахматистов Краснодарского края по проведению первого "Кубка главы Кущевского района" и хочу пожелать всем участникам этого соревнования - честной и бескомпромиссной борьбы, победит сильнейший!" - отметила Кондратюк Оксана Евгеньевна, Генеральный директор ООО "ОЕК-Холдинг".

 

Положение о проведении соревнования "Кубок главы муниципального образования Кущевского района по шахматам":

 

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