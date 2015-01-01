В "Жемчужине" сыграны партии третьего тура первенства мира среди школьников

В "Жемчужине" сыграны партии третьего тура первенства мира среди школьников

Россияне впереди во всех возрастных группах



Россияне после трех туров лидируют во всех возрастных категориях школьного первенства мира в Сочи.

До 7 лет у девочек 1-3 места делит Олеся Федорова, у мальчиков до 7 лет в большой группе по 3 очка Лев Зверев, Леонид Ефимов и Савелий Морозов.

До 9 лет у девочек впереди 4 участницы, среди которых Галина Михеева. У мальчиков до 9 без промахов выступают Гордей Колесов и Владислав Кочетов.

До 11 лет у мальчиков за победу борется целая плеяда российских шахматистов: Илья Маковеев, Мартин Стукан, Дмитрий Кириллов, Булат Габитов и Алексей Грачев. Среди девочек без осечек идут Мария Якимова и Маргарита Гаер.

До 13 лет у мальчиков в дележе первого места Руслан Муртазин, а у девочек пока вне конкуренции Екатерина Воробьева и Софья Бандурина.

До 15 лет у юношей впереди Айтал Местников и азербайджанец Мурад Ибрахимли, которым предстоит очный поединок. Среди девушек на чистом первом месте индианка А.Харшини, ее преследуют Анна Кочукова и Адриана Сакоренко.

До 17 лет у юношей лидируют Дмитрий Чередниченко и Сапармырат Атабаев (Туркменистан) - по 3 очка, а у девушек впереди всех Александра Димитрова.

http://ruchess.ru/news/all/v_zhemchuzhine_sygrany_partii_tretego_pervenstva_mira_sredi_shkolnikov/