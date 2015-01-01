Ученики школы №29 Новороссийска получили шахматный инвентарь в рамках программы «Шахматы в школах»

Ученики школы №29 Новороссийска получили шахматный инвентарь в рамках программы «Шахматы в школах»

Будущим шахматистам вручили наборы шахмат, демонстрационные доски и шахматные часы, а также учебную литературу.



30 ноября 2016 года седняя школа №29 стала участником программы «Шахматы в школах», которую на территории Краснодарского края реализует Российская шахматная федерация при поддержке Фонда Тимченко, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Федерации шахмат Краснодарского края. Всего в этом году необходимый инвентарь для игры в шахматы получат 35 школ из 24 муниципальных образований Кубани.

Наборы шахмат, доски, шахматные часы и учебные пособия школе №29 вручил президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Владимир Сметана. Во встрече с учениками приняли участие заместитель начальника управления города Новороссийска Татьяна Александрова и директор школы Надежда Иванась.

В ходе встречи мастер-класс по шахматам школьниками дал международный гроссмейстер, житель Новороссийска, Михаил Панарин.

«Надеюсь, что многие из вас искренне полюбят шахматы. Этот вид спорта развивает логику, учит быть собранным, думать нестандартно. Кроме того, это просто увлекательно. Уверен, что сегодняшние подарки от РШФ и Фонда Тимченко помогут вам овладеть мастерством игры в шахматы на высоком уровне», - обратился к школьникам президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Владимир Сметана.

Справка:

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края закреплено введение урока шахмат в 35 школ края. В рамках проекта «Шахматы в школах» эти школы обеспечиваются шахматами, демонстрационными досками и шахматными часами.

Также в школы передается учебно-методическое пособие «Шахматная школа» В.Барского для первого года обучения шахматам, рекомендованное РШФ и изданное при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Комплекс включает учебник и рабочую тетрадь для ученика, и методическое пособие для учителя. Методическое пособие ориентировано, прежде всего, на педагогов начального школьного образования, которые смогут максимально быстро и качественно улучшить свои знания о шахматах. На основе данной методики любой педагог, даже не имеющий опыта преподавания шахмат, сможет организовать проведение занятий в течение учебного года (33 урока, по одному уроку в неделю).

Проект «Шахматы в школах» реализуется РШФ при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с 2014 года. Псковская область, а затем и Забайкальский край, стали первыми регионами, где в рамках проекта школы оснащали инвентарем и проводили Конкурс на лучшее преподавание шахмат в школах. С 2016-2017 учебного года после проведения конкурса среди регионов, в проект включен и Краснодарский край, а также Алтайский край, Новосибирская область, Московская область и Республика Ингушетия.

Проект «Шахматы в школах» включает различные виды деятельности по поддержке развития шахмат в общеобразовательных учреждениях: от поставок шахматного инвентаря и учебной литературы, до проведения Конкурса на лучшее преподавание шахмат в школах.

В Краснодарском крае Конкурс на лучшее преподавание шахмат стартует 1 декабря 2016 года, в котором могут принять участие все школы края.