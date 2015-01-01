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Ученики школы №7 города-курорта Анапа получили шахматный инвентарь в рамках программы «Шахматы в школах»

Ученики школы №7 города-курорта Анапа получили шахматный инвентарь в рамках программы «Шахматы в школах»

Будущим шахматистам вручили наборы шахмат, демонстрационные доски и шахматные часы, а также учебную литературу.

30 ноября 2016 года средняя школа №7 стала участником программы «Шахматы в школах», которую на территории Краснодарского края реализует Российская шахматная федерация при поддержке Фонда Тимченко, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Федерации шахмат Краснодарского края. Всего в этом году необходимый инвентарь для игры в шахматы получат 35 школ из 24 муниципальных образований Кубани.

Наборы шахмат, доски, шахматные часы и учебные пособия школе №7 вручил президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Владимир Сметана. Во встрече с учениками приняли участие специалист управления образования администрации города-курорта Анапа, директор школы Ольга Казакова и директор ДЮСШ №2 Юрий Селедков.
К постоянным занятиям первоклассники СОШ №7 приступят с нового года, однако шахматы в этой школе не в новинку – на ее базе уже 4 года действует спортивная секция, в которой преподают тренеры из ДЮСШ №2.

«Мне очень приятно, что с помощью нашей программы «Шахматы в школах» вы откроете для себя новый мир – мир шахмат, который учит мыслить масштабно и нестандартно. Все это поможет вам и в дальнейшей учебе. Желаю всем успехов в освоении этой чрезвычайно интересной игры», - обратился к школьникам президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Владимир Сметана.

Справка:

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края закреплено введение урока шахмат в 35 школ края. В рамках проекта «Шахматы в школах» эти школы обеспечиваются шахматами, демонстрационными досками и шахматными часами.

Также в школы передается учебно-методическое пособие «Шахматная школа» В.Барского для первого года обучения шахматам, рекомендованное РШФ и изданное при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Комплекс включает учебник и рабочую тетрадь для ученика, и методическое пособие для учителя. Методическое пособие ориентировано, прежде всего, на педагогов начального школьного образования, которые смогут максимально быстро и качественно улучшить свои знания о шахматах. На основе данной методики любой педагог, даже не имеющий опыта преподавания шахмат, сможет организовать проведение занятий в течение учебного года (33 урока, по одному уроку в неделю).

Проект «Шахматы в школах» реализуется РШФ при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с 2014 года. Псковская область, а затем и Забайкальский край, стали первыми регионами, где в рамках проекта школы оснащали инвентарем и проводили Конкурс на лучшее преподавание шахмат в школах. С 2016-2017 учебного года после проведения конкурса среди регионов, в проект включен и Краснодарский край, а также Алтайский край, Новосибирская область, Московская область и Республика Ингушетия.

Проект «Шахматы в школах» включает различные виды деятельности по поддержке развития шахмат в общеобразовательных учреждениях: от поставок шахматного инвентаря и учебной литературы, до проведения Конкурса на лучшее преподавание шахмат в школах.

В Краснодарском крае Конкурс на лучшее преподавание шахмат стартует 1 декабря 2016 года, в котором могут принять участие все школы края.

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